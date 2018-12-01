سعر اليورو اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.62 أقل سعر للبيع : بنك التعمير والإسكان 20.33 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.50 جنيه للشراء مقابل 20.60 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2460 20.4840 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.2150 20.3770 البنك-الأهلي 20.1000 20.2830 بنك-البركة 20.1570 20.4570 بنك-القاهرة 20.1910 20.3740 بنك-الاسكندرية 20.2100 20.3630 البنك-العربي-الافريقي 20.1910 20.3740 البنك-المركزي 20.3060 20.4390 بنك-مصر 20.1120 20.2940 بنك-بلوم-مصر 20.2260 20.3740 كريدي-أجريكول 20.2090 20.3740 بنك-التعمير-والإسكان 20.2510 20.6220 بنك-بيريوس 20.2130 20.3970 بنك-قناة-السويس 20.2490 20.3740 المصرف-المتحد 20.2060 20.3740 البنك-التجاري-الدولي 20.1910 20.3740 المصري-لتنمية-الورادات 20.2190 20.4020 بنك-المشرق 20.2130 20.3970 بنك-الاستثمار-العربي 20.2460 20.3740 بنك-HSBC 20.1900 20.3700 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.1110 20.3290 البنك-الأهلي-اليوناني 20.2270 20.3700

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.