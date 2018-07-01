سعر اليورو اليوم الاحد 1 يوليو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لسعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاحد 1 يوليو 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

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20.71 أقل سعر للبيع : الائتمان الزراعي 20.61 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.75 جنيه للشراء مقابل 20.90 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.6040 20.8880 مصرف-ابو-ظبي 20.5890 20.7910 البنك-المصري-الخليجي 20.5610 20.8100 البنك-الأهلي 20.4970 20.7370 بنك-البركة 20.4870 20.8090 بنك-القاهرة 20.5900 20.7500 بنك-الاسكندرية 20.5230 20.7640 البنك-العربي-الافريقي 20.5660 20.8100 البنك-المركزي 20.6440 20.7660 بنك-مصر 20.4970 20.7370 بنك-بلوم-مصر 20.5680 20.7620 كريدي-أجريكول 20.5660 20.7620 بنك-التعمير-والإسكان 20.4120 20.8470 بنك-بيريوس 20.6000 20.7620 بنك-قناة-السويس 20.5540 20.7950 المصرف-المتحد 20.4020 20.8690 البنك-التجاري-الدولي 20.5660 20.8100 المصري-لتنمية-الورادات 20.6020 20.7620 بنك-المشرق 20.6000 20.7620 بنك-الاستثمار-العربي 20.6020 20.7460 بنك-HSBC 20.5700 20.8100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.5120 20.7160 بنك-سايب 20.6100 20.7600 بنك-عودة 20.5720 20.8100 البنك-الأهلي-اليوناني 20.5720 20.7500

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

سندات دولية باليورو لأول مرة

وقد قام البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي ولأول مرة بطرح سندات دولية بعملة اليورو في السوق الدولية، وقد نجحت الحكومة المصرية من خلال طرح تلك السندات في الحصول على 2 مليار يورو، وبالتالي فقد خالفت الحكومة المصرية عادتها، حيث كان يتم طرح السندات في السوق الدولية من قبل بالدولار الأمريكي، ولكن تلك المرة جاءت الطلبات باليورو، وقد تمكنت الحكومة المصرية خلال هذا الطرح من تحقيق نجاح عظيم وغير مسبوق، حيث قاربت طلبات الشراء التي تقدم بها العملاء على 8 مليار يورو على الرغم من طرح الحكومة سندات بقيمة 2 مليار يورو.

سعر اليورو اليوم في مصر

اليورو واحد من العملات الدولية الرئيسية والهامة في مصر، وقد اعتبر التجار والمستوردين اليورو كبديل للدولار، خلال أزمة عدم توافر الدولار في مصر في فترة سابقة، واستخدموه في إستيراد السلع والمنتجات، وكان هذا هو السبب وراء ارتفاع سعر اليورو خلال تعاملات السوق السوداء قبل قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي اتخذه نوفمبر 2016.

وقد أظهرت تعاملات اليورو اليوم استقرار واضح في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء في بداية التعاملات بعد الانخفاض الذي مرّ به خلال تعاملات أمس، ووقت الظهيرة أظهر سعر الشراء لليورو ارتفاع طفيف استقر بعدها لفترة، وكان هذا خلال تعاملات اليوم.