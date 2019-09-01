سعر اليورو اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

1 سبتمبر، 2019
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سعر اليورو
اليورو
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سعر اليورو اليوم في مصر، ننشر سعر اليورو اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019، تغطية مستمرة ومتابعة دورية لـ سعر اليورو اليوم في مصر مع رصد أي تغيرات تحدث للسعر في جميع البنوك فور حدوثها، من خلال عرض جدول منسق يضم سعر اليورو في جميع البنوك الموجودة في مصر، حيث يمكنك من خلال هذا الجدول معرضة أفضل سعر لشراء اليورو وكذلك أفضل سعر لبيع اليورو مع معرفة سعر اليورو في السوق السوداء يوم بيوم، سعر اليورو اليوم في مصر.

يقدم موقع مصر 365 متابعة لحظية لـ سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، من خلال عرض اخر اسعار اليورو اليوم، ويرتبط سعر اليورو في مصر بسعر العملة الأوروبية الموحدة داخل البورصات العالمية للعملات، ويرتبط سعر اليورو الأوروبي داخل البورصات العالمية بسعر الدولار الأمريكي، وتراجع سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى عند 18.336 جنيه للشراء، 18.476 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم

اليورو هي العملة الموحدة لكل دول الإتحاد الأوروبي، وهو يعد ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأمريكي ويتم التحكم باليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي الموجود في مقره بفرانكفورت بدولة ألمانيا. ويعد اليورو كذلك العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365″، ويشهد سعر اليورو الأوروبي استقرار تام منذ شهور على عكس الدولار الأمريكي الذي يترفع ويتراجع كثيراً على مدار العام.

18.40
أقل سعر بيع:

المصرف العربي الدولي

18.32
أعلى سعر شراء:

بنك قناة السويس

اما عن سعر اليورو  اليوم في السوق السوداء فقد سجل سعر اليورو 18.35 جنيه للشراء مقابل 18.45 جنيه للبيع في السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

يجدر هنا الإشارة إلى أن “اليورو”، هو العملة الموحدة لكافة دول الإتحاد الأوروبي، ويعد اليورو بمثابة العملة الثانية على مستوى النظام النقدي العالمي بعد العملة الأمريكية “الدولار”، ويتم التحكم في سعر اليورو الأوروبي من قبل البنك المركزي الأوروبي القائم بفرانكفورت في الدولة الألمانية، وتعد عملة “اليورو”،من العملات الرسمية التي يتم تداولها في تسعة عشر دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28.

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سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.279018.6160
البنك-المصري-الخليجي18.387018.5700
البنك-الأهلي18.381018.5540
بنك-البركة18.311018.6070
بنك-الاسكندرية18.350018.5420
البنك-العربي-الافريقي18.381018.5540
البنك-المركزي18.381018.5330
بنك-مصر18.381018.5540
بنك-بلوم-مصر18.381018.5540
كريدي-أجريكول18.390018.5830
بنك-التعمير-والإسكان18.331018.6620
بنك-بيريوس18.392018.5610
المصرف-المتحد18.381018.5540
البنك-التجاري-الدولي18.359018.5310
المصري-لتنمية-الورادات18.376018.5540
بنك-المشرق18.392018.5650
بنك-HSBC18.420018.5600
بنك-عودة18.376018.5540
البنك-الأهلي-اليوناني18.376018.5540

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

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توقعات سعر اليورو مقابل الجنية المصري

يتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تتعافي العملة المصرية “الجنيه” داخل سوق الصرافة المصري على المدى الطويل، في ظل تحسن أوضاع الاحتياطي النقدي، وتوفر العملات الأجنبية في مصر، ومنها اليورو الأوروبي داخل البنوك المصرية، مما يؤدي إلى وجود حالة من الاستقرار في سعر اليورو الأوروبي في مصر، إلى جانب استقرار سعر صرف العديد من العملات الأجنبية الأخرى.

ويعد ارتباط سعر اليورو خلال التعاملات في البورصات العالمية للعملات، والذي يتم تحديده من خلال سعر الدولار الأمريكي، والذي يرتبط به ارتباط عكسي ، ففي حالة ارتفاع العملة الأمريكية “الدولار”، يتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، خلال تعاملات البورصات العالمية للعملات، ويتراجع أيضا سعر اليورو في مصر حيث أن عملة اليورو مرتبط بسعرها في البورصات العالمية، وفي حالة تراجع الدولار يرتفع سعر اليورو العالمي، وبالتالي يرتفع سعر اليورو في مصر أيضًا.

كما أعلن الخبراء والاقتصاديين عن توقعات بتراجع جديد في سعر الدولار خلال تعاملاته في بورصات العالمية للعملات، بسبب القرارات الصادرة عن المسؤولين في أمريكا التي أدت إلى هز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما ينعكس بشكل إيجابي على سعر الذهب، وعلى سعر اليورو الأوروبي بالبورصات العالمية في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي، حيث أن العلاقة عسكية بين العملة الأمريكية “الدولار”، وبين العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

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