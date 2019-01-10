سعر اليورو اليوم الخميس 10 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو في مصر

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 10 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.38 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.64 أعلى سعر للشراء: البنك المصري لتنمية الصادرات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.60 جنيه للشراء مقابل 20.70 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6340 20.8330 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.6380 20.7830 البنك-الأهلي 20.4980 20.6990 بنك-البركة 20.3860 20.6710 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.6040 20.7600 البنك-العربي-الافريقي 20.5820 20.7800 البنك-المركزي 20.4490 20.5850 بنك-مصر 20.5280 20.6990 بنك-بلوم-مصر 20.4360 20.6160 كريدي-أجريكول 20.6090 20.7800 بنك-التعمير-والإسكان 20.3960 20.6380 بنك-بيريوس 20.6240 20.8030 بنك-قناة-السويس 20.6060 20.7910 المصرف-المتحد 20.6320 20.7800 البنك-التجاري-الدولي 20.6080 20.7800 المصري-لتنمية-الورادات 20.6430 20.7800 بنك-المشرق 20.6190 20.8140 بنك-HSBC 20.4200 20.5900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.4880 20.7200 البنك-الأهلي-اليوناني 20.6090 20.7800

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