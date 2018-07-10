سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لسعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

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20.89 أقل سعر للبيع : بنك القاهرة 20.98 أعلى سعر للشراء: بنك الاستثمار العربي

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.95 جنيه للشراء مقابل 21.05 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.9560 21.1600 مصرف-ابو-ظبي 20.7840 20.9930 البنك-المصري-الخليجي 20.9360 21.1180 البنك-الأهلي 20.8670 21.0310 بنك-البركة 20.9150 21.2440 بنك-القاهرة 20.9410 21.1500 بنك-الاسكندرية 20.9090 21.0890 البنك-العربي-الافريقي 20.9410 21.1350 البنك-المركزي 21.0250 21.1450 بنك-مصر 20.8670 21.0310 بنك-بلوم-مصر 20.9410 21.1300 كريدي-أجريكول 20.9410 21.1300 بنك-التعمير-والإسكان 20.7320 21.0640 بنك-بيريوس 20.9430 21.1130 بنك-قناة-السويس 20.9520 21.1420 المصرف-المتحد 20.7730 21.1930 البنك-التجاري-الدولي 20.9520 21.1630 المصري-لتنمية-الورادات 20.8320 21.1100 بنك-المشرق 20.9410 21.1510 بنك-الاستثمار-العربي 20.9750 21.1300 بنك-HSBC 20.9400 21.1100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7480 21.0600 بنك-سايب 20.9500 21.1100 بنك-عودة 20.9580 21.1630 البنك-الأهلي-اليوناني 20.9410 21.1300

سعر اليورو اليوم في مصر

اليورو واحد من العملات الدولية الرئيسية والهامة في مصر، وقد اعتبر التجار والمستوردين اليورو كبديل للدولار، خلال أزمة عدم توافر الدولار في مصر في فترة سابقة، واستخدموه في إستيراد السلع والمنتجات، وكان هذا هو السبب وراء ارتفاع سعر اليورو خلال تعاملات السوق السوداء قبل قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي اتخذه نوفمبر 2016.

وقد أظهرت تعاملات اليورو اليوم استقرار واضح في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء في بداية التعاملات بعد الانخفاض الذي مرّ به خلال تعاملات أمس، ووقت الظهيرة أظهر سعر الشراء لليورو ارتفاع طفيف استقر بعدها لفترة، وكان هذا خلال تعاملات اليوم.

تتعرض العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في تلك الأيام إلى العديد من التغييرات التي تمر بها الدولة المصرية مما يؤثر بشكل سلبي على استيراد السلع إلى جانب ظهور “تداول الفوركس، وأيضا العملات الرقمية الإلكترونية”.

وقد أعلن الخبراء الاقتصاديين في السوق المصري “أن السوق الموازية قد شهد هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب على اليورو الأوروبي ضمن نشاط أسعار تداول العملات”.

وأوضح بعض الخبراء “أن كثرة الطلب على العملة الأوروبية اليورو، والذي يعد بديل للدولار الأمريكي الذي يشهد حالة من التغيير في الأسواق المالية”، وأضاف البعض “أن ارتفاع اليورو بسبب تكثيف حجم الواردات من الأسواق الأوروبية”، وقد تباين أسعار العملاء مقابل العملة المصرية الجنية اليوم.

وقد شهد سوق الصرافة المصرية استقرار في صرف أسعار الدولار الأمريكي، وسعر الريال السعودي مع مواصلة ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو وكذلك الجنيه الاسترليني، والريال الكويتي.

وقد ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام العملة المصرية “الجنيه”، وقد بلغ في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر البيع 21,04 جنيه، وسعر الشراء 20,87 جنيه.

ويعد اليورو واحد من أهم العملات الأجنبية طلباً وتأثيراً على المستوى الدولي بعد العملة الأمريكية “الدولار” بسبب ما تتمتع به العملة الأوروبية الموحدة من ثقل اقتصادي كبير مكون من ستة وعشرين دولة تتعامل به.

وتدخل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في سلة العملات الرئيسية الأجنبية في البنك المركزي المصري المكون من الاحتياطي النقدي في جمهورية مصر العربية، ويشهد حالياً سعر صرف اليورو خلال الفترة السابقة بعد اضطرابات السعرية بصفة شبه يومية.

وقد سجل سعر اليورو للشراء مقابل العملة المصرية في البنك المركزي المصري سعر 20,9323 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 21,0936 جنيه، وقد سجل سعر شراء اليورو اليوم في السوق السوداء بمصر سعر 21,00 جنيه، كما ارتفع سعر البيع إلى 21,10 جنيه مصري.

وقد قامت الحكومة المصرية خلال شهر أبريل السابق بطرح سندات دولية في الأسواق العالمية بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وقد حصلت الحكومة من جراء ذلك على مبلغ اثنين مليار يورو أوروبي، جاء ذلك لأول مرة في تاريخ السندات الدولية للحكومة المصرية.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.