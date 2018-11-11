سعر اليورو اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.32
أقل سعر للبيع:

البنك الزراعي

20.42
أعلى سعر للشراء:

بنك بيريوس

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.351020.6730
مصرف-ابو-ظبي20.362020.5210
البنك-المصري-الخليجي20.385020.5590
البنك-الأهلي20.276020.4640
بنك-البركة20.324020.6260
بنك-القاهرة20.384020.5550
بنك-الاسكندرية20.378020.5190
البنك-العربي-الافريقي20.356020.5440
البنك-المركزي20.370020.5130
بنك-مصر20.288020.4750
بنك-بلوم-مصر20.368020.5550
كريدي-أجريكول20.384020.5550
بنك-التعمير-والإسكان20.281020.6520
بنك-بيريوس20.421020.5620
بنك-قناة-السويس20.382020.5550
المصرف-المتحد20.384020.5550
البنك-التجاري-الدولي20.368020.5550
المصري-لتنمية-الورادات20.398020.5390
بنك-المشرق20.382020.5550
بنك-الاستثمار-العربي20.414020.5370
بنك-HSBC20.350020.6100
بنك-الإئتمان-الزراعي20.281020.4690
بنك-عودة20.390020.5550
البنك-الأهلي-اليوناني20.398020.5390

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.