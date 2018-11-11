سعر اليورو اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

Advertisements

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

Advertisements

20.32 أقل سعر للبيع : البنك الزراعي 20.42 أعلى سعر للشراء: بنك بيريوس

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

Advertisements

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3510 20.6730 مصرف-ابو-ظبي 20.3620 20.5210 البنك-المصري-الخليجي 20.3850 20.5590 البنك-الأهلي 20.2760 20.4640 بنك-البركة 20.3240 20.6260 بنك-القاهرة 20.3840 20.5550 بنك-الاسكندرية 20.3780 20.5190 البنك-العربي-الافريقي 20.3560 20.5440 البنك-المركزي 20.3700 20.5130 بنك-مصر 20.2880 20.4750 بنك-بلوم-مصر 20.3680 20.5550 كريدي-أجريكول 20.3840 20.5550 بنك-التعمير-والإسكان 20.2810 20.6520 بنك-بيريوس 20.4210 20.5620 بنك-قناة-السويس 20.3820 20.5550 المصرف-المتحد 20.3840 20.5550 البنك-التجاري-الدولي 20.3680 20.5550 المصري-لتنمية-الورادات 20.3980 20.5390 بنك-المشرق 20.3820 20.5550 بنك-الاستثمار-العربي 20.4140 20.5370 بنك-HSBC 20.3500 20.6100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2810 20.4690 بنك-عودة 20.3900 20.5550 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3980 20.5390

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.