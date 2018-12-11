سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

 

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.62
أقل سعر للبيع:

بنك التعمير والإسكان

20.36
أعلى سعر للشراء:

المصرف العربى الدولى

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.42 جنيه للشراء مقابل 20.52 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.338020.6800
مصرف-ابو-ظبي20.330020.4870
البنك-المصري-الخليجي20.344020.5550
البنك-الأهلي20.237020.4600
بنك-البركة20.324020.6260
بنك-القاهرة20.328020.5520
بنك-الاسكندرية20.308020.5320
البنك-العربي-الافريقي20.328020.5520
البنك-المركزي20.307020.4540
بنك-مصر20.249020.4720
بنك-بلوم-مصر20.328020.5520
كريدي-أجريكول20.340020.5630
بنك-التعمير-والإسكان20.340020.6180
بنك-بيريوس20.351020.5750
بنك-قناة-السويس20.351020.5520
المصرف-المتحد20.351020.5750
البنك-التجاري-الدولي20.328020.5520
المصري-لتنمية-الورادات20.328020.5520
بنك-المشرق20.351020.5750
بنك-الاستثمار-العربي20.377020.5460
بنك-HSBC20.330020.5500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.119020.4800
البنك-الأهلي-اليوناني20.328020.5520

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.