سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.
بنك التعمير والإسكان
المصرف العربى الدولى
اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.42 جنيه للشراء مقابل 20.52 جنيه للبيع .
سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.
- تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.3380
|20.6800
|مصرف-ابو-ظبي
|20.3300
|20.4870
|البنك-المصري-الخليجي
|20.3440
|20.5550
|البنك-الأهلي
|20.2370
|20.4600
|بنك-البركة
|20.3240
|20.6260
|بنك-القاهرة
|20.3280
|20.5520
|بنك-الاسكندرية
|20.3080
|20.5320
|البنك-العربي-الافريقي
|20.3280
|20.5520
|البنك-المركزي
|20.3070
|20.4540
|بنك-مصر
|20.2490
|20.4720
|بنك-بلوم-مصر
|20.3280
|20.5520
|كريدي-أجريكول
|20.3400
|20.5630
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.3400
|20.6180
|بنك-بيريوس
|20.3510
|20.5750
|بنك-قناة-السويس
|20.3510
|20.5520
|المصرف-المتحد
|20.3510
|20.5750
|البنك-التجاري-الدولي
|20.3280
|20.5520
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.3280
|20.5520
|بنك-المشرق
|20.3510
|20.5750
|بنك-الاستثمار-العربي
|20.3770
|20.5460
|بنك-HSBC
|20.3300
|20.5500
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.1190
|20.4800
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.3280
|20.5520
عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار
يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.
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