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سعر اليورو اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

متابعات 365 متابعات 365
11 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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سعر اليورو اليوم
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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 11 أبريل 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

 

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سعر اليورو اليوم

19.521
أقل سعر للبيع:

بنك عودة

19.49
أعلى سعر للشراء:

مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.46 جنيه للشراء مقابل 19.54 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.446019.6400
مصرف-ابو-ظبي19.491019.6220
البنك-المصري-الخليجي19.473019.6260
البنك-الأهلي19.457019.5990
بنك-البركة19.376019.6840
بنك-الاسكندرية19.460019.6220
البنك-العربي-الافريقي19.469019.6110
البنك-المركزي19.467019.6230
بنك-مصر19.457019.5990
بنك-بلوم-مصر19.468019.6110
كريدي-أجريكول19.480019.6220
بنك-التعمير-والإسكان19.343019.6780
بنك-بيريوس19.480019.6220
بنك-قناة-السويس19.480019.6220
المصرف-المتحد19.480019.6220
البنك-التجاري-الدولي19.457019.5990
المصري-لتنمية-الورادات19.480019.6220
بنك-المشرق19.480019.6220
بنك-HSBC19.450019.5900
بنك-سايب19.450019.6400
بنك-عودة19.480019.6220
البنك-الأهلي-اليوناني19.469019.6110

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

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