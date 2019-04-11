سعر اليورو اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 11 أبريل 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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سعر اليورو اليوم

19.521 أقل سعر للبيع : بنك عودة 19.49 أعلى سعر للشراء: مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.46 جنيه للشراء مقابل 19.54 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4460 19.6400 مصرف-ابو-ظبي 19.4910 19.6220 البنك-المصري-الخليجي 19.4730 19.6260 البنك-الأهلي 19.4570 19.5990 بنك-البركة 19.3760 19.6840 بنك-الاسكندرية 19.4600 19.6220 البنك-العربي-الافريقي 19.4690 19.6110 البنك-المركزي 19.4670 19.6230 بنك-مصر 19.4570 19.5990 بنك-بلوم-مصر 19.4680 19.6110 كريدي-أجريكول 19.4800 19.6220 بنك-التعمير-والإسكان 19.3430 19.6780 بنك-بيريوس 19.4800 19.6220 بنك-قناة-السويس 19.4800 19.6220 المصرف-المتحد 19.4800 19.6220 البنك-التجاري-الدولي 19.4570 19.5990 المصري-لتنمية-الورادات 19.4800 19.6220 بنك-المشرق 19.4800 19.6220 بنك-HSBC 19.4500 19.5900 بنك-سايب 19.4500 19.6400 بنك-عودة 19.4800 19.6220 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4690 19.6110

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.