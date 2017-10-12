سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الخميس 12 أكتوبر 2017 الآن

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سعر اليورو اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، تعرف علي سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق الموازي ومتابعة لحظة بلحظة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والبنوك ومكاتب الصرافة، وقد تعرض اليورو في الأيام الأخير للعديد من التخبطات والتغيرات بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة وهذا أثر بالسلب تجاه السلع المستوردة وفي ظل ظهور تداولات الفوركس والتوصيات وتزايد سعر العملة الإلكترونية “بيتكوين” وسط توقعات الخبراء الاقتصاديين أن سعر اليورو في السوق السوداء.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة.

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سعر اليورو اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017: سعر اليورو أول بأول علي مصر 365

20.86 أفضل بنك تشتري منه الآن : كريدي أجريكول 20.77 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك المصري الخليجي

هام: لكل متابعينا على صفحة سعر الدولار فى مصر، الصفحة اتقفلت لكثرة البلاغات وتم تدشين صفحة اخرى بنفس الاسم “سعر الدولار في مصر” او يمكنك الذهاب مباشرة من هنا.

سعر اليورو في السوق السوداء يسجل 20.80 جنيه للشراء، 21.00 جنيه للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث دوري علي مدار الساعة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6696 21.0019 البنك-المصري-الخليجي 20.7557 20.9922 البنك-الأهلي 20.8701 21.0241 بنك-القاهرة 20.7374 20.9402 بنك-الاسكندرية 20.7374 20.9402 البنك-العربي-الافريقي 20.8701 21.0276 البنك-المركزي 20.8177 20.9414 بنك-مصر 20.7600 20.9300 بنك-بلوم-مصر 20.7610 20.9639 كريدي-أجريكول 20.7492 20.9768 المصرف-المتحد 20.6544 20.9644 البنك-التجاري-الدولي 20.7374 20.9649 المصري-لتنمية-الورادات 20.7610 20.9338 البنك-الأهلي-المتحد 20.7600 20.9600 بنك-المشرق 20.7600 20.9500 بنك-الاستثمار-العربي 20.7600 20.9300 بنك-HSBC 20.7600 20.9500 بنك-سايب 20.7400 20.9400

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وقد سجل سعر اليورو خلال أخر التعاملات الخاصة به في البنوك اليوم وبعد العطلة الأسبوعية ووفقا لعدة تفاصيل من البنوك وأبرزها البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر العملة الأوروبية بها 20.65 في حالة الشراء و20.86 جنيها للبيع، ويختلف سعر اليورو الأوروبي من بنك إلى آخر في مصر وسجل في البنك المركزي 20.70 فى حالة الشراء و20.82 للبيع، وسعر العملة الأوروبية في بنك مصر 20.53 في حالة الشراء،و20.77 في حالة البيع، وقد استقرت أسعار العملات بعد العطلة الرسمية بشكل جماعي وكانت العملة الأوروبية والدولار بسعر ثابت ومستقر ، وقد صرح بعض الخبراء أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع في العملة الأوروبية والدولار خصوصا بعد الإجازة الرسمية وفي ظل تزايد الطلب علي اليورو في الفترة الأخيرة بعد ندرة الدولار وقلة العملة الأمريكية في السوق المصري ويلجأ إليه المستوردين كبديل للعملة الأمريكية في تعاملاتهم الخاصة في السوق المصري بسبب ندرة الدولار في الأسواق.

ويذكر أن سعر اليورو في زيادة مستمرة أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والارتفاع في بعض الأوقات وتداول العملات وسط المخاطر المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في السوق المصرفي خاصة وبعد إعلان شركة فوركس استثمارها في مجال الفوركس وبعد أن حازت لي تراخيص رسمية في فرع المملكة المتحدة والهيئة المانحة لها تعتبر هيئة رقابية من وظيفتها مراقبة أسواق المال ووضع مراقبة علي تداول الفوركس الذي يعتبر هيئة غير حكومية تابعة لأكبر الشركات في الوساطة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبي لتداول الأسهم، وقد أشار متعاملون في سوق المال أن اليورو سوف يواجه ارتفاع ملحوظ أمام العملة الأمريكية أمام الدولار في السوق الموازي خاصة بعد زيادة الطلب علي العملة الاوروبية في السوق وقلة المعروض من الدولار الذي أدي إلى رفع أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.

وفي ظل كثر الطلب علي العملة الأوروبية من العديد من المستوردين وبسبب العجز الذي يواجهه الدولار في السوق المصري يتزايد الطلب علي اليورو يوما بعد يوم ويزيد سعره فى السوق الموازي والصرافات كبديل للعملة الأمريكية التي تشهد ندرة في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تصريحات رئيس شعبة المستوردين في جمهورية مصر العربية أن سعر اليورو في السوق المصري في ازدياد دائما وأن المتعاملون في السوق السوداء يتوقعون استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القادم، وعلي جانب آخر تسبب إرتفاع سعر اليورو والدولار إلى ارتفاع العديد من أسعار السلع في مصر خاصة الخضراوات والبورصة المصرية واتجاه العرب والأجانب للشراء والتعامل في السوق المصري وفي ظل تأثر الدولار باليورو.

سوف يشهد اليورو ارتفاع ملحوظ بسبب زيادة الطلب علي العملة الأوروبية ونشاط الأسعار الخاصة بالتداول مقابل الجنيه في جمهورية مصر العربية، وارتفاع اليورو بسبب كثرة الطلب عليه لأنه يعتبر بديل للعملة الأمريكية الدولار، وبسبب زيادة حجم الواردات من الأسواق في أوروبا ونقص الدولار فكل هذه الأسباب تجبر المستورد إلى اللجوء إلى العملة الأوروبية حتى يهرب من قرارات البنك المركزي الخاص التي تحدد سقف للإيداع المصرفي.