سعر اليورو اليوم الأحد 13 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو في مصر

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 13 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.38 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.64 أعلى سعر للشراء: البنك المصري لتنمية الصادرات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.60 جنيه للشراء مقابل 20.70 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.4510 20.7320 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.2930 20.5160 البنك-الأهلي 20.3840 20.6450 بنك-البركة 20.5550 20.8430 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.4780 20.7060 البنك-العربي-الافريقي 20.4640 20.7260 البنك-المركزي 20.5820 20.7190 بنك-مصر 20.3840 20.6450 بنك-بلوم-مصر 20.6200 20.7800 كريدي-أجريكول 20.6060 20.8140 بنك-التعمير-والإسكان 20.4800 20.9020 بنك-بيريوس 20.5100 20.7490 بنك-قناة-السويس 20.5050 20.7260 المصرف-المتحد 20.4870 20.7260 البنك-التجاري-الدولي 20.4980 20.7260 المصري-لتنمية-الورادات 20.4930 20.7260 بنك-المشرق 20.5680 20.7800 بنك-HSBC 20.4200 20.5900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.4880 20.7200 البنك-الأهلي-اليوناني 20.4590 20.7260

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