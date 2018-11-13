سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.33
أقل سعر للبيع:

البنك الاهلي

20.40
أعلى سعر للشراء:

المصري لتنمية الواردات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.182020.5210
مصرف-ابو-ظبي20.223020.3860
البنك-المصري-الخليجي20.092020.3610
البنك-الأهلي19.987020.2620
بنك-البركة20.105020.4040
بنك-القاهرة20.076020.3520
بنك-الاسكندرية20.176020.3320
البنك-العربي-الافريقي20.069020.3410
البنك-المركزي20.105020.2440
بنك-مصر19.998020.2730
بنك-بلوم-مصر20.126020.3520
كريدي-أجريكول20.185020.3520
بنك-التعمير-والإسكان20.003020.4020
بنك-بيريوس20.088020.3520
بنك-قناة-السويس20.149020.3520
المصرف-المتحد20.076020.3520
البنك-التجاري-الدولي20.076020.3520
المصري-لتنمية-الورادات20.398020.5390
بنك-المشرق20.126020.3520
بنك-الاستثمار-العربي20.184020.3160
بنك-HSBC20.080020.3500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.081020.2890
البنك-الأهلي-اليوناني20.193020.3520

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.