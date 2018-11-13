سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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20.33 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.40 أعلى سعر للشراء: المصري لتنمية الواردات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.1820 20.5210 مصرف-ابو-ظبي 20.2230 20.3860 البنك-المصري-الخليجي 20.0920 20.3610 البنك-الأهلي 19.9870 20.2620 بنك-البركة 20.1050 20.4040 بنك-القاهرة 20.0760 20.3520 بنك-الاسكندرية 20.1760 20.3320 البنك-العربي-الافريقي 20.0690 20.3410 البنك-المركزي 20.1050 20.2440 بنك-مصر 19.9980 20.2730 بنك-بلوم-مصر 20.1260 20.3520 كريدي-أجريكول 20.1850 20.3520 بنك-التعمير-والإسكان 20.0030 20.4020 بنك-بيريوس 20.0880 20.3520 بنك-قناة-السويس 20.1490 20.3520 المصرف-المتحد 20.0760 20.3520 البنك-التجاري-الدولي 20.0760 20.3520 المصري-لتنمية-الورادات 20.3980 20.5390 بنك-المشرق 20.1260 20.3520 بنك-الاستثمار-العربي 20.1840 20.3160 بنك-HSBC 20.0800 20.3500 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0810 20.2890 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1930 20.3520

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.