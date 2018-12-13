سعر اليورو اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.62 أقل سعر للبيع : بنك التعمير والإسكان 20.33 أعلى سعر للشراء: مصرف ابوظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.42 جنيه للشراء مقابل 20.52 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2130 20.5330 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.3100 20.4690 البنك-الأهلي 20.2030 20.3710 بنك-البركة 20.2100 20.5110 بنك-القاهرة 20.2940 20.4440 بنك-الاسكندرية 20.2740 20.4240 البنك-العربي-الافريقي 20.2940 20.4440 البنك-المركزي 20.2320 20.3750 بنك-مصر 20.2150 20.3640 بنك-بلوم-مصر 20.2070 20.4100 كريدي-أجريكول 20.2940 20.4440 بنك-التعمير-والإسكان 20.2040 20.5220 بنك-بيريوس 20.3170 20.4670 بنك-قناة-السويس 20.3170 20.4440 المصرف-المتحد 20.3170 20.4620 البنك-التجاري-الدولي 20.2940 20.4620 المصري-لتنمية-الورادات 20.3230 20.4900 بنك-المشرق 20.2070 20.4100 بنك-الاستثمار-العربي 20.2960 20.4260 بنك-HSBC 20.2900 20.4400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.1110 20.3790 البنك-الأهلي-اليوناني 20.2940 20.4440