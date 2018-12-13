سعر اليورو اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.62
أقل سعر للبيع:

بنك التعمير والإسكان

20.33
أعلى سعر للشراء:

مصرف ابوظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.42 جنيه للشراء مقابل 20.52 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.213020.5330
مصرف-ابو-ظبي20.330020.4870
البنك-المصري-الخليجي20.310020.4690
البنك-الأهلي20.203020.3710
بنك-البركة20.210020.5110
بنك-القاهرة20.294020.4440
بنك-الاسكندرية20.274020.4240
البنك-العربي-الافريقي20.294020.4440
البنك-المركزي20.232020.3750
بنك-مصر20.215020.3640
بنك-بلوم-مصر20.207020.4100
كريدي-أجريكول20.294020.4440
بنك-التعمير-والإسكان20.204020.5220
بنك-بيريوس20.317020.4670
بنك-قناة-السويس20.317020.4440
المصرف-المتحد20.317020.4620
البنك-التجاري-الدولي20.294020.4620
المصري-لتنمية-الورادات20.323020.4900
بنك-المشرق20.207020.4100
بنك-الاستثمار-العربي20.296020.4260
بنك-HSBC20.290020.4400
بنك-الإئتمان-الزراعي20.111020.3790
البنك-الأهلي-اليوناني20.294020.4440