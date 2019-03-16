سعر اليورو اليوم السبت 16 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 16 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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سعر اليورو اليوم

19.771 أقل سعر للبيع : البنك المصري الخليجي 19.717 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.72 جنيه للشراء مقابل 19.82 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.5290 19.7810 مصرف-ابو-ظبي 19.4810 19.7030 البنك-المصري-الخليجي 19.4470 19.6750 البنك-الأهلي 19.4400 19.6580 بنك-البركة 19.4520 19.7600 بنك-الاسكندرية 19.6810 19.8370 البنك-العربي-الافريقي 19.4400 19.6580 البنك-المركزي 19.5310 19.6890 بنك-مصر 19.4400 19.6580 بنك-بلوم-مصر 19.4620 19.6810 كريدي-أجريكول 19.4510 19.6690 بنك-التعمير-والإسكان 19.4600 19.8370 بنك-بيريوس 19.5160 19.6790 بنك-قناة-السويس 19.4360 19.6580 المصرف-المتحد 19.4400 19.6560 البنك-التجاري-الدولي 19.4400 19.6580 المصري-لتنمية-الورادات 19.4360 19.6580 بنك-المشرق 19.4620 19.6810 المصرف-العربي-الدولي 19.4600 19.6560 بنك-HSBC 19.5400 19.7900 بنك-سايب 19.7200 19.8600 بنك-عودة 19.4580 19.6810 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4360 19.6580

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.