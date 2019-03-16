سعر اليورو اليوم السبت 16 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ ساعتين أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم السبت 16 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 16 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

 

سعر اليورو اليوم

19.771
أقل سعر للبيع:

البنك المصري الخليجي

19.717
أعلى سعر للشراء:

مصرف أبو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.72 جنيه للشراء مقابل 19.82 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.529019.7810
مصرف-ابو-ظبي19.481019.7030
البنك-المصري-الخليجي19.447019.6750
البنك-الأهلي19.440019.6580
بنك-البركة19.452019.7600
بنك-الاسكندرية19.681019.8370
البنك-العربي-الافريقي19.440019.6580
البنك-المركزي19.531019.6890
بنك-مصر19.440019.6580
بنك-بلوم-مصر19.462019.6810
كريدي-أجريكول19.451019.6690
بنك-التعمير-والإسكان19.460019.8370
بنك-بيريوس19.516019.6790
بنك-قناة-السويس19.436019.6580
المصرف-المتحد19.440019.6560
البنك-التجاري-الدولي19.440019.6580
المصري-لتنمية-الورادات19.436019.6580
بنك-المشرق19.462019.6810
المصرف-العربي-الدولي19.460019.6560
بنك-HSBC19.540019.7900
بنك-سايب19.720019.8600
بنك-عودة19.458019.6810
البنك-الأهلي-اليوناني19.436019.6580

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.