سعر اليورو اليوم الخميس 13 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم ، شهدت تعاملات اليورو خلال الفترات الاخيرة عدة انخفاضات كبيرة بأسعار اليورو بالصرافة، متابعة لحظية لتغيرت أسعار اليورو في السوق السوداء بجميع محافظات مصر من قبل بعض التجار ، وأيضا سعر اليورو في مكاتب وشركات الصرافة بتحديث لحظي علي مدار الساعة ، متابعة مستمرة لأسعار اليورو في البنوك والسوق السوداء على مدار اليوم حيث لوحظ حالة من عدم الإستقرار بأسعار اليورو في الفترة الأخيرة وشهدت إنخفاض طفيف بعد الإرتفاعات الكبيرة المتتالية ، و تأتي هذه الحالة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، و التي تتسبب في عدم استقرار أسعار العملات و على رأسهم اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه المصري ، سوف نستعرض معكم سعر عملة اليورو الأوروبي اليوم، وتحديث أسعار لحظة بلحظة اليورو اليوم بالأسواق المصرية، كما نقوم بسرد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر العملة وما ترتب على ذلك من نتائج ، حيث يتأثر سعر اليورو بأسعار الأسواق العالمية وأسعار الأسواق الداخلية معا ، وقد تعرض سعر اليورو إلى ارتفاعا كبيرا خلال نصف الأسبوع الماضي.

ننقل لكم أخبار وأسعار العملة الأوروبية “اليورو” بتحديث لحظي علي مدار اليوم، سعر اليورو فى البنوك العاملة في مصر، ومتابعة تغيرات سعر اليورو في السوق السوداء، فريق مصر 365 يتابع مع حضراتكم اخبار اليورو في البنوك والسوق السوداء ، “سعر اليورو اليوم” بالبنوك والسوق السوداء ، ومن خلال التصريحات التي قام بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ، فقد أكدوا بأن سعر اليورو قد ارتفع خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل تزايد الطلب عليه من قبل الكثير من المستوردين و التجارة في السوق.

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سعر اليورو اليوم الخميس 13-7-2017 : سعر اليورو أول بأول علي مصر 365

20.53 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي 20.45 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك الإستثمار العربي

سعر اليورو في السوق السوداء يسجل 20.50 جنية للشراء، 20.65 جنية للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث دوري علي مدار الساعة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2965 20.5376 مصرف-ابو-ظبي 20.3882 20.6419 البنك-المصري-الخليجي 20.4000 20.6129 البنك-الأهلي 20.2756 20.5274 بنك-البركة 20.1227 20.8136 بنك-القاهرة 20.2972 20.5617 بنك-الاسكندرية 20.2972 20.5617 البنك-العربي-الافريقي 20.3704 20.5456 البنك-المركزي 20.3797 20.4939 بنك-مصر 20.2859 20.5400 بنك-بلوم-مصر 20.3419 20.5617 كريدي-أجريكول 20.3932 20.5559 بنك-بيريوس 20.3990 20.5904 المصرف-المتحد 20.2427 20.5617 البنك-التجاري-الدولي 20.3809 20.6190 المصري-لتنمية-الورادات 20.3818 20.5732 البنك-الأهلي-المتحد 20.4200 20.6100 بنك-المشرق 20.4100 20.6100 بنك-الاستثمار-العربي 20.4500 20.6000 بنك-HSBC 20.3800 20.6400 بنك-سايب 20.4200 20.6100

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سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم

شهد سعر صرف اليورو ارتفاعاً في بداية تعاملات اليوم وسجل سعر الصرف في بنك سايب في سعر شراء اليورو الأوروبي مبلغ 20,27 وهو أعلى سعر شراء في مصر من البنوك العاملة في مصر، وصرح خبراء اقتصاديين في عدد من شركات الصرافة في مصر أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية اليورو ناتج عن زيادة الطلب في السوق المصري عليه كبديل عن عملة الدولار ، الذي يواجه نقصا شديدا هذه الأيام في ظل الحاجة الشديدة للعملات الأجنبية في السوق المصري بالنسبة للمستوردين الذين يطمحون في توفير السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان المبارك، وصرح خبير اقتصادي أن المستوردين المصريين لجئوا مؤخرا للاستيراد من منطقة اليورو بسبب عدم توفر العملة الأمريكية الدولار .

وعلى الرغم من كافة قرارات البنك المركزي المصري ، على التداولات على العملات الأجنبية في السوق السوداء في مصر ، إلا أن تجار العملة في السوق السوداء مهتمين جدا ببيع اليورو خارج البنوك وبعيدا عن أعين البنك المركزي المصري والحكومة، وتشهد عمليات البيع والشراء وتجارة العملة في السوق السوداء رواجا شديدا هذه الأيام بسبب عدم توفير البنوك الرسمية العملة الأوروبية، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال الذين يحتاجون العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد من الخارج، وتراوح سعر اليورو في منتصف التعاملات في السوق السوداء في مصر ما بين 20،50 جنيه مصري و 20,55 جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر بالنسبة لأسعار الشراء للعملة الأوروبية اليورو في حالة البيع حيث تراوح سعر البيع لليورو ما بين 20,30 جنيه مصري إلى 20,55 جنيه مصري .

توقعات الخبراء بشأن سعر اليورو خلال الفترة القادمة

هذا ومن المقرر وفقا للكثير من التوقعات التي أدلى بها الخبراء الاقتصاديين بالنسبة لتعَاملات اليويو، فإن أسعار اليورو سوف تشهد تغير كبير جدا في التعاملات اليومية، هذا في ظل تشديد البنك المركزي للرقابة على التعاملات التي تم في شركات الصرافة، هذا من أجل التأكد من التزام شركات الصرافة بالأسعار الرسمية و التي حددها البنك المركزي، حيث قام البنك خلال الفترة الماضية بغلق الكثير من شركات الصرافة، و ذلك نتيجة التلاعب في الأسعار، مما أى إلى عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في أسعار العملات.

هناك الكثير من التوقعات، تشير بأن الارتفاع في سعر اليورو يأتي مع تلاشي الخوف الذي تكون لدى البنوك الأوروبية خلال الفترة الماضية، وذلك مع إعلان البنوك الأمريكية بأنها سوف ترفع الفائدة إلى الضعف أو أكثر، هذا بجانب قيام الكثير من البنوك العربية والأجنبية الأخرى برفع الأسعار خلال التعاملات، و بالرغم من الارتفاعات الكثيرة التي شهدتها تعاملات اليورو خلال الفترة الماضية، إلا أنها تمر خلال الفترة الحالية بانخفاض ولكن بنسب بسيطة جدا .

الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي قد طرأت على أسعار اليورو و الدولار خلال التعاملات، قد تسببت وبشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع و الخضروات خلال التعاملات في السوق المصرية، هذا بجانب أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى مزيد من الارتفاعات التي من المقرر أن تحدث ولأول مرة مع بداية شهر رمضان الكريم في أسعار السلع، بينما شهدت مؤشرات البورصة تراجع ملحوظ في كافة التعاملات التابعة الخاصة بها .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر عملة اليورو اليوم داخل البنوك المصرية انخفاضا بسيطا في البنوك المصرية ولكن من المحتمل أن يعود للارتفاع مرة أخرى من خلال تعاملات الأسبوع المقبل، والسبب في ارتفاع سعر اليورو الأوروبي يرجع إلى ندرة العملة في البنوك المصرية، وكثرة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال بسبب زيادة عملية استيراد الملابس، و المنتجات، والسلع الاستهلاكية، لسد متطلبات السوق المصري .

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري

أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن هناك الكثير من التوقعات التي تشير إلى أن سعر اليورو سوف يشهد إستقرار خلال تعاملات الفترة القادمة، الجدير بالذكر أن سعر اليورو خلال تعاملات الفترة الحالية قد خالف الكثير من التوقعات .

و قد جاء هذا نتيجة النقص الشديد الذي يعاني منه السوق خلال الفترة الحالية في الدولار الأمريكي، ولجوء الكثير من المستوردين و التجار إلى اليورو باعتباره البديل الأمثل للدولار الأمريكي، و نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها تعاملات الدولار الأمريكي، بجانب الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فقد شهدت أسعار اليورو خلال الفترة الحالية استقرار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري .