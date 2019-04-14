سعر اليورو اليوم الأحد 14 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 14 أبريل 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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سعر اليورو اليوم

19.62 أقل سعر للبيع : بنك HSBC 19.53 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.46 جنيه للشراء مقابل 19.54 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4780 19.7510 مصرف-ابو-ظبي 19.4910 19.6220 البنك-المصري-الخليجي 19.4180 19.6650 البنك-الأهلي 19.4130 19.6490 بنك-البركة 19.3900 19.6880 بنك-الاسكندرية 19.4040 19.6600 البنك-العربي-الافريقي 19.4360 19.6720 البنك-المركزي 19.4880 19.6340 بنك-مصر 19.4130 19.6490 بنك-بلوم-مصر 19.4360 19.6720 كريدي-أجريكول 19.4360 19.6720 بنك-التعمير-والإسكان 19.4830 19.7810 بنك-بيريوس 19.4920 19.6600 بنك-قناة-السويس 19.4180 19.6600 المصرف-المتحد 19.4240 19.6600 البنك-التجاري-الدولي 19.4240 19.6600 المصري-لتنمية-الورادات 19.4290 19.6720 بنك-المشرق 19.4360 19.6720 بنك-HSBC 19.4800 19.6200 بنك-سايب 19.5300 19.7000 بنك-عودة 19.4060 19.6490 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4290 19.6720

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.