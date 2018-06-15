سعر اليورو اليوم الجمعة 15 يونيو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لسعر اليورو من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 يونيو 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

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21.01 أقل سعر للبيع : بنك القاهرة 21.01 أعلى سعر للشراء: بنك بيريوس

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.90 جنيه للشراء مقابل 21.00 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.8510 21.1820 مصرف-ابو-ظبي 20.8830 21.2370 البنك-المصري-الخليجي 20.9400 21.2190 البنك-الأهلي 20.7421 21.1896 بنك-البركة 20.8063 21.1336 بنك-القاهرة 20.9826 21.1775 بنك-الاسكندرية 20.8616 21.2133 البنك-العربي-الافريقي 20.9944 21.1517 البنك-المركزي 21.0636 21.1834 بنك-مصر 20.8328 21.1896 بنك-بلوم-مصر 20.8730 21.2250 كريدي-أجريكول 21.0062 21.1940 بنك-التعمير-والإسكان 20.8411 21.1679 بنك-بيريوس 21.0062 21.2370 بنك-قناة-السويس 21.0062 21.2012 المصرف-المتحد 20.6720 21.2530 البنك-التجاري-الدولي 20.7580 21.1900 المصري-لتنمية-الورادات 20.9940 21.1520 بنك-المشرق 20.8730 21.2250 بنك-الاستثمار-العربي 20.9160 21.1030 بنك-HSBC 20.7900 21.2300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.9380 21.1510 بنك-سايب 20.9800 21.1400 البنك-الأهلي-اليوناني 20.9830 21.1580 البنك-العربي 20.4000 20.6290

سعر اليورو اليوم في مصر

اليورو واحد من العملات الدولية الرئيسية والهامة في مصر، وقد اعتبر التجار والمستوردين اليورو كبديل للدولار، خلال أزمة عدم توافر الدولار في مصر في فترة سابقة، واستخدموه في إستيراد السلع والمنتجات، وكان هذا هو السبب وراء ارتفاع سعر اليورو خلال تعاملات السوق السوداء قبل قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي اتخذه نوفمبر 2016.

وقد أظهرت تعاملات اليورو اليوم استقرار واضح في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء في بداية التعاملات بعد الانخفاض الذي مرّ به خلال تعاملات أمس، ووقت الظهيرة أظهر سعر الشراء لليورو ارتفاع طفيف استقر بعدها لفترة، وكان هذا خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

سندات دولية باليورو لأول مرة

وقد قام البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي ولأول مرة بطرح سندات دولية بعملة اليورو في السوق الدولية، وقد نجحت الحكومة المصرية من خلال طرح تلك السندات في الحصول على 2 مليار يورو، وبالتالي فقد خالفت الحكومة المصرية عادتها، حيث كان يتم طرح السندات في السوق الدولية من قبل بالدولار الأمريكي، ولكن تلك المرة جاءت الطلبات باليورو، وقد تمكنت الحكومة المصرية خلال هذا الطرح من تحقيق نجاح عظيم وغير مسبوق، حيث قاربت طلبات الشراء التي تقدم بها العملاء على 8 مليار يورو على الرغم من طرح الحكومة سندات بقيمة 2 مليار يورو.