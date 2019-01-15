سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار
يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.
تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.
بنك سايب
بنك الكويت الوطني
اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.60 جنيه للشراء مقابل 20.70 جنيه للبيع .
سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.
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سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك الكويت الوطني
|20.5450
|20.7570
|بنك-بيريوس
|20.5100
|20.7490
|بنك-HSBC
|20.5100
|20.7300
|بنك-قناة-السويس
|20.5050
|20.7260
|البنك-التجاري-الدولي
|20.4980
|20.7260
|بنك-المشرق
|20.4980
|20.7260
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.4930
|20.7550
|المصرف-المتحد
|20.4870
|20.7260
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.4800
|20.9020
|البنك-المركزي
|20.4790
|20.6180
|بنك-الاسكندرية
|20.4780
|20.7060
|بنك-بلوم-مصر
|20.4750
|20.7260
|البنك-العربي-الافريقي
|20.4640
|20.7260
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.4590
|20.7260
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.4590
|20.7260
|مصر-إيران-للتنمية
|20.4510
|20.7320
|بنك-البركة
|20.4020
|20.6870
|بنك-القاهرة
|20.4000
|20.6110
|البنك-الأهلي
|20.3840
|20.6450
|بنك-مصر
|20.3840
|20.6450
|مصرف-ابو-ظبي
|20.3300
|20.4870
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.3050
|20.6650
|البنك-المصري-الخليجي
|20.2930
|20.5160
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