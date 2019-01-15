سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

مثبت منذ 3 ساعات أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.38
أقل سعر للبيع:

بنك سايب

20.55
أعلى سعر للشراء:

بنك الكويت الوطني

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.60 جنيه للشراء مقابل 20.70 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك الكويت الوطني20.545020.7570
بنك-بيريوس20.510020.7490
بنك-HSBC20.510020.7300
بنك-قناة-السويس20.505020.7260
البنك-التجاري-الدولي20.498020.7260
بنك-المشرق20.498020.7260
المصري-لتنمية-الورادات20.493020.7550
المصرف-المتحد20.487020.7260
بنك-التعمير-والإسكان20.480020.9020
البنك-المركزي20.479020.6180
بنك-الاسكندرية20.478020.7060
بنك-بلوم-مصر20.475020.7260
البنك-العربي-الافريقي20.464020.7260
البنك-الأهلي-اليوناني20.459020.7260
البنك-الأهلي-اليوناني20.459020.7260
مصر-إيران-للتنمية20.451020.7320
بنك-البركة20.402020.6870
بنك-القاهرة20.400020.6110
البنك-الأهلي20.384020.6450
بنك-مصر20.384020.6450
مصرف-ابو-ظبي20.330020.4870
بنك-الإئتمان-الزراعي20.305020.6650
البنك-المصري-الخليجي20.293020.5160

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