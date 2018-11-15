سعر اليورو اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.33
أقل سعر للبيع:

البنك الاهلي

20.40
أعلى سعر للشراء:

المصري لتنمية الواردات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.090020.4080
مصرف-ابو-ظبي20.223020.3860
البنك-المصري-الخليجي20.133020.3360
البنك-الأهلي20.026020.2880
بنك-البركة20.075020.3740
بنك-القاهرة20.119020.3290
بنك-الاسكندرية20.137020.3090
البنك-العربي-الافريقي20.116020.3290
البنك-المركزي20.136020.2620
بنك-مصر20.078020.2500
بنك-بلوم-مصر20.119020.3290
كريدي-أجريكول20.157020.3290
بنك-التعمير-والإسكان20.009020.4480
بنك-بيريوس20.127020.3290
بنك-قناة-السويس20.179020.3290
المصرف-المتحد20.138020.3290
البنك-التجاري-الدولي20.116020.3290
المصري-لتنمية-الورادات20.398020.5390
بنك-المشرق20.157020.3290
بنك-الاستثمار-العربي20.119020.2970
بنك-HSBC20.120020.3300
بنك-الإئتمان-الزراعي20.041020.2590
البنك-الأهلي-اليوناني20.157020.3290

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.