سعر اليورو اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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20.33 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.40 أعلى سعر للشراء: المصري لتنمية الواردات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.0900 20.4080 مصرف-ابو-ظبي 20.2230 20.3860 البنك-المصري-الخليجي 20.1330 20.3360 البنك-الأهلي 20.0260 20.2880 بنك-البركة 20.0750 20.3740 بنك-القاهرة 20.1190 20.3290 بنك-الاسكندرية 20.1370 20.3090 البنك-العربي-الافريقي 20.1160 20.3290 البنك-المركزي 20.1360 20.2620 بنك-مصر 20.0780 20.2500 بنك-بلوم-مصر 20.1190 20.3290 كريدي-أجريكول 20.1570 20.3290 بنك-التعمير-والإسكان 20.0090 20.4480 بنك-بيريوس 20.1270 20.3290 بنك-قناة-السويس 20.1790 20.3290 المصرف-المتحد 20.1380 20.3290 البنك-التجاري-الدولي 20.1160 20.3290 المصري-لتنمية-الورادات 20.3980 20.5390 بنك-المشرق 20.1570 20.3290 بنك-الاستثمار-العربي 20.1190 20.2970 بنك-HSBC 20.1200 20.3300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0410 20.2590 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1570 20.3290

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.