سعر اليورو اليوم السبت 16 فبراير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 16 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.03 أقل سعر للبيع : HSBC 19.95 أعلى سعر للشراء: بنك الإسكندرية

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.05 جنيه للشراء مقابل 20.15 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.7060 19.9600 البنك-المصري-الخليجي 19.6790 19.9110 البنك-الأهلي 19.6750 19.8940 بنك-البركة 19.8080 20.1210 بنك-الاسكندرية 19.6550 19.9090 البنك-العربي-الافريقي 19.6860 19.9060 البنك-المركزي 19.7060 19.8580 بنك-مصر 19.6750 19.8680 بنك-بلوم-مصر 19.6970 19.8910 كريدي-أجريكول 19.7200 19.8940 بنك-التعمير-والإسكان 19.6230 20.0000 بنك-بيريوس 19.6970 19.9240 بنك-قناة-السويس 19.6970 19.8910 المصرف-المتحد 19.6970 19.8910 البنك-التجاري-الدولي 19.6750 19.8940 المصري-لتنمية-الورادات 19.6750 19.8940 بنك-المشرق 19.7080 19.9020 المصرف-العربي-الدولي 19.7010 19.8910 بنك-الإئتمان-الزراعي 19.6710 19.8990 بنك-سايب 19.9000 20.0400 بنك-عودة 19.6860 19.8790 البنك-الأهلي-اليوناني 19.6750 19.8680

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