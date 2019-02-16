سعر اليورو اليوم السبت 16 فبراير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

مثبت منذ 51 دقيقة أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم السبت 16 فبراير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 16 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.03
أقل سعر للبيع:

HSBC

19.95
أعلى سعر للشراء:

بنك الإسكندرية

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.05 جنيه للشراء مقابل 20.15 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.706019.9600
البنك-المصري-الخليجي19.679019.9110
البنك-الأهلي19.675019.8940
بنك-البركة19.808020.1210
بنك-الاسكندرية19.655019.9090
البنك-العربي-الافريقي19.686019.9060
البنك-المركزي19.706019.8580
بنك-مصر19.675019.8680
بنك-بلوم-مصر19.697019.8910
كريدي-أجريكول19.720019.8940
بنك-التعمير-والإسكان19.623020.0000
بنك-بيريوس19.697019.9240
بنك-قناة-السويس19.697019.8910
المصرف-المتحد19.697019.8910
البنك-التجاري-الدولي19.675019.8940
المصري-لتنمية-الورادات19.675019.8940
بنك-المشرق19.708019.9020
المصرف-العربي-الدولي19.701019.8910
بنك-الإئتمان-الزراعي19.671019.8990
بنك-سايب19.900020.0400
بنك-عودة19.686019.8790
البنك-الأهلي-اليوناني19.675019.8680

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