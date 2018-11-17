سعر اليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.30 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.23 أعلى سعر للشراء: مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.1560 20.3930 مصرف-ابو-ظبي 20.2300 20.3860 البنك-المصري-الخليجي 20.2340 20.3920 البنك-الأهلي 20.0400 20.2960 بنك-البركة 20.1530 20.4530 بنك-القاهرة 20.1300 20.3860 بنك-الاسكندرية 20.1760 20.3500 البنك-العربي-الافريقي 20.1590 20.3860 البنك-المركزي 20.1960 20.3340 بنك-مصر 20.0510 20.3070 بنك-بلوم-مصر 20.1300 20.3860 كريدي-أجريكول 20.1960 20.3700 بنك-التعمير-والإسكان 20.1010 20.4850 بنك-بيريوس 20.2070 20.3930 بنك-قناة-السويس 20.1530 20.3860 المصرف-المتحد 20.1810 20.3860 البنك-التجاري-الدولي 20.1300 20.3860 المصري-لتنمية-الورادات 20.1570 20.3290 بنك-المشرق 20.1300 20.3860 بنك-الاستثمار-العربي 20.1300 20.3860 بنك-HSBC 20.1300 20.3900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0820 20.2990 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1960 20.3700