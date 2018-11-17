سعر اليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سعر اليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.30
أقل سعر للبيع:

البنك الاهلي

20.23
أعلى سعر للشراء:

مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.156020.3930
مصرف-ابو-ظبي20.230020.3860
البنك-المصري-الخليجي20.234020.3920
البنك-الأهلي20.040020.2960
بنك-البركة20.153020.4530
بنك-القاهرة20.130020.3860
بنك-الاسكندرية20.176020.3500
البنك-العربي-الافريقي20.159020.3860
البنك-المركزي20.196020.3340
بنك-مصر20.051020.3070
بنك-بلوم-مصر20.130020.3860
كريدي-أجريكول20.196020.3700
بنك-التعمير-والإسكان20.101020.4850
بنك-بيريوس20.207020.3930
بنك-قناة-السويس20.153020.3860
المصرف-المتحد20.181020.3860
البنك-التجاري-الدولي20.130020.3860
المصري-لتنمية-الورادات20.157020.3290
بنك-المشرق20.130020.3860
بنك-الاستثمار-العربي20.130020.3860
بنك-HSBC20.130020.3900
بنك-الإئتمان-الزراعي20.082020.2990
البنك-الأهلي-اليوناني20.196020.3700