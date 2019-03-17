سعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ ساعة واحدة أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

سعر اليورو اليوم

19.75
أقل سعر للبيع:

البنك البركة 

19.692
أعلى سعر للشراء:

مصرف أبو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.80 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.620019.8740
مصرف-ابو-ظبي19.692019.7740
البنك-المصري-الخليجي19.573019.7800
البنك-الأهلي19.591019.7860
بنك-البركة19.543019.8530
بنك-الاسكندرية19.571019.7860
البنك-العربي-الافريقي19.591019.7860
البنك-المركزي19.617019.7710
بنك-مصر19.591019.7860
بنك-بلوم-مصر19.602019.7970
كريدي-أجريكول19.579019.7740
بنك-التعمير-والإسكان19.550019.9040
بنك-بيريوس19.594019.7860
بنك-قناة-السويس19.584019.7860
المصرف-المتحد19.579019.7740
البنك-التجاري-الدولي19.579019.7740
المصري-لتنمية-الورادات19.595019.7970
بنك-المشرق19.591019.7860
المصرف-العربي-الدولي19.594019.7860
بنك-HSBC19.600019.8000
بنك-سايب19.650019.7700
بنك-عودة19.573019.7740
البنك-الأهلي-اليوناني19.584019.7860

اقرأ أيضاً: