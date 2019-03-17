سعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

سعر اليورو اليوم

19.75 أقل سعر للبيع : البنك البركة 19.692 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.80 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.6200 19.8740 مصرف-ابو-ظبي 19.6920 19.7740 البنك-المصري-الخليجي 19.5730 19.7800 البنك-الأهلي 19.5910 19.7860 بنك-البركة 19.5430 19.8530 بنك-الاسكندرية 19.5710 19.7860 البنك-العربي-الافريقي 19.5910 19.7860 البنك-المركزي 19.6170 19.7710 بنك-مصر 19.5910 19.7860 بنك-بلوم-مصر 19.6020 19.7970 كريدي-أجريكول 19.5790 19.7740 بنك-التعمير-والإسكان 19.5500 19.9040 بنك-بيريوس 19.5940 19.7860 بنك-قناة-السويس 19.5840 19.7860 المصرف-المتحد 19.5790 19.7740 البنك-التجاري-الدولي 19.5790 19.7740 المصري-لتنمية-الورادات 19.5950 19.7970 بنك-المشرق 19.5910 19.7860 المصرف-العربي-الدولي 19.5940 19.7860 بنك-HSBC 19.6000 19.8000 بنك-سايب 19.6500 19.7700 بنك-عودة 19.5730 19.7740 البنك-الأهلي-اليوناني 19.5840 19.7860

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