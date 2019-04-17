سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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سعر اليورو اليوم

19.62 أقل سعر للبيع : بنك HSBC 19.56 أعلى سعر للشراء: البنك العقاري المصري

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.55 جنيه للشراء مقابل 19.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4800 19.6740 مصرف-ابو-ظبي 19.5310 19.6640 البنك-المصري-الخليجي 19.4770 19.6580 البنك-الأهلي 19.4580 19.6300 بنك-البركة 19.4210 19.7300 بنك-الاسكندرية 19.4770 19.6530 البنك-العربي-الافريقي 19.4690 19.6410 البنك-المركزي 19.5100 19.6640 بنك-مصر 19.4800 19.6300 بنك-بلوم-مصر 19.5030 19.6520 كريدي-أجريكول 19.5030 19.6520 بنك-التعمير-والإسكان 19.4980 19.7810 بنك-بيريوس 19.4810 19.6520 بنك-قناة-السويس 19.5140 19.6640 المصرف-المتحد 19.4690 19.6410 البنك-التجاري-الدولي 19.4690 19.6410 المصري-لتنمية-الورادات 19.4920 19.6640 بنك-المشرق 19.5030 19.6520 بنك-HSBC 19.5100 19.6600 بنك-سايب 19.5300 19.7000 بنك-عودة 19.5140 19.6640 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4920 19.6410

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.