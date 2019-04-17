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سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

متابعات 365 متابعات 365
17 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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سعر اليورو اليوم
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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

 

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سعر اليورو اليوم

19.62
أقل سعر للبيع:

بنك HSBC

19.56
أعلى سعر للشراء:

البنك العقاري المصري

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.55 جنيه للشراء مقابل 19.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.480019.6740
مصرف-ابو-ظبي19.531019.6640
البنك-المصري-الخليجي19.477019.6580
البنك-الأهلي19.458019.6300
بنك-البركة19.421019.7300
بنك-الاسكندرية19.477019.6530
البنك-العربي-الافريقي19.469019.6410
البنك-المركزي19.510019.6640
بنك-مصر19.480019.6300
بنك-بلوم-مصر19.503019.6520
كريدي-أجريكول19.503019.6520
بنك-التعمير-والإسكان19.498019.7810
بنك-بيريوس19.481019.6520
بنك-قناة-السويس19.514019.6640
المصرف-المتحد19.469019.6410
البنك-التجاري-الدولي19.469019.6410
المصري-لتنمية-الورادات19.492019.6640
بنك-المشرق19.503019.6520
بنك-HSBC19.510019.6600
بنك-سايب19.530019.7000
بنك-عودة19.514019.6640
البنك-الأهلي-اليوناني19.492019.6410

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

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