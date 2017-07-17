سعر اليورو اليوم الاثنين 17 يوليو 2017 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم ، شهدت تعاملات اليورو خلال الفترات الاخيرة عدة انخفاضات كبيرة بأسعار اليورو بالصرافة، متابعة لحظية لتغيرت أسعار اليورو في السوق السوداء بجميع محافظات مصر من قبل بعض التجار ، وأيضا سعر اليورو في مكاتب وشركات الصرافة بتحديث لحظي علي مدار الساعة ، متابعة مستمرة لأسعار اليورو في البنوك والسوق السوداء على مدار اليوم حيث لوحظ حالة من عدم الإستقرار بأسعار اليورو في الفترة الأخيرة وشهدت إنخفاض طفيف بعد الإرتفاعات الكبيرة المتتالية ، و تأتي هذه الحالة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، و التي تتسبب في عدم استقرار أسعار العملات و على رأسهم اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه المصري ، سوف نستعرض معكم سعر عملة اليورو الأوروبي اليوم، وتحديث أسعار لحظة بلحظة اليورو اليوم بالأسواق المصرية، كما نقوم بسرد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر العملة وما ترتب على ذلك من نتائج ، حيث يتأثر سعر اليورو بأسعار الأسواق العالمية وأسعار الأسواق الداخلية معا ، وقد تعرض سعر اليورو إلى ارتفاعا كبيرا خلال منتصف الأسبوع الماضي.

ننقل لكم أخبار وأسعار العملة الأوروبية “اليورو” بتحديث لحظي علي مدار اليوم، سعر اليورو فى البنوك العاملة في مصر، ومتابعة تغيرات سعر اليورو في السوق السوداء، فريق مصر 365 يتابع مع حضراتكم اخبار اليورو في البنوك والسوق السوداء ، “سعر اليورو اليوم” بالبنوك والسوق السوداء ، ومن خلال التصريحات التي قام بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ، فقد أكدوا بأن سعر اليورو قد ارتفع خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل تزايد الطلب عليه من قبل الكثير من المستوردين و التجارة في السوق.

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سعر اليورو اليوم الاثنين 17-7-2017 : سعر اليورو أول بأول علي مصر 365

20.53 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك قطر الوطني 20.55 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك سايب

سعر اليورو في السوق السوداء يسجل 20.55 جنية للشراء، 20.75 جنية للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث دوري علي مدار الساعة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.4461 20.6680 مصرف-ابو-ظبي 20.4241 20.6707 البنك-المصري-الخليجي 20.3767 20.6435 البنك-الأهلي 20.3005 20.5560 بنك-البركة 20.2499 20.8470 بنك-القاهرة 20.3312 20.5904 بنك-الاسكندرية 20.3803 20.6363 البنك-العربي-الافريقي 20.3347 20.5904 البنك-المركزي 20.5097 20.6352 بنك-مصر 20.3233 20.5687 بنك-بلوم-مصر 20.3347 20.5904 كريدي-أجريكول 20.3917 20.6478 بنك-بيريوس 20.4324 20.6653 المصرف-المتحد 20.3541 20.6190 البنك-التجاري-الدولي 20.4257 20.6478 المصري-لتنمية-الورادات 20.3653 20.6249 البنك-الأهلي-المتحد 20.4100 20.6400 بنك-المشرق 20.4100 20.6700 بنك-الاستثمار-العربي 20.4500 20.6000 بنك-HSBC 20.4500 20.7200 بنك-سايب 20.5500 20.6700

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توقعات الخبراء بشأن سعر اليورو خلال الفترة القادمة

هذا ومن المقرر وفقا للكثير من التوقعات التي أدلى بها الخبراء الاقتصاديين بالنسبة لتعَاملات اليويو، فإن أسعار اليورو سوف تشهد تغير كبير جدا في التعاملات اليومية، هذا في ظل تشديد البنك المركزي للرقابة على التعاملات التي تم في شركات الصرافة، هذا من أجل التأكد من التزام شركات الصرافة بالأسعار الرسمية و التي حددها البنك المركزي، حيث قام البنك خلال الفترة الماضية بغلق الكثير من شركات الصرافة، و ذلك نتيجة التلاعب في الأسعار، مما أى إلى عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في أسعار العملات.

هناك الكثير من التوقعات، تشير بأن الارتفاع في سعر اليورو يأتي مع تلاشي الخوف الذي تكون لدى البنوك الأوروبية خلال الفترة الماضية، وذلك مع إعلان البنوك الأمريكية بأنها سوف ترفع الفائدة إلى الضعف أو أكثر، هذا بجانب قيام الكثير من البنوك العربية والأجنبية الأخرى برفع الأسعار خلال التعاملات، و بالرغم من الارتفاعات الكثيرة التي شهدتها تعاملات اليورو خلال الفترة الماضية، إلا أنها تمر خلال الفترة الحالية بانخفاض ولكن بنسب بسيطة جدا .

الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي قد طرأت على أسعار اليورو و الدولار خلال التعاملات، قد تسببت وبشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع و الخضروات خلال التعاملات في السوق المصرية، هذا بجانب أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى مزيد من الارتفاعات التي من المقرر أن تحدث ولأول مرة مع بداية شهر رمضان الكريم في أسعار السلع، بينما شهدت مؤشرات البورصة تراجع ملحوظ في كافة التعاملات التابعة الخاصة بها .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر عملة اليورو اليوم داخل البنوك المصرية انخفاضا بسيطا في البنوك المصرية ولكن من المحتمل أن يعود للارتفاع مرة أخرى من خلال تعاملات الأسبوع المقبل، والسبب في ارتفاع سعر اليورو الأوروبي يرجع إلى ندرة العملة في البنوك المصرية، وكثرة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال بسبب زيادة عملية استيراد الملابس، و المنتجات، والسلع الاستهلاكية، لسد متطلبات السوق المصري .

سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم

شهد سعر صرف اليورو ارتفاعاً في بداية تعاملات اليوم وسجل سعر الصرف في بنك سايب في سعر شراء اليورو الأوروبي مبلغ 20,27 وهو أعلى سعر شراء في مصر من البنوك العاملة في مصر، وصرح خبراء اقتصاديين في عدد من شركات الصرافة في مصر أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية اليورو ناتج عن زيادة الطلب في السوق المصري عليه كبديل عن عملة الدولار ، الذي يواجه نقصا شديدا هذه الأيام في ظل الحاجة الشديدة للعملات الأجنبية في السوق المصري بالنسبة للمستوردين الذين يطمحون في توفير السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان المبارك، وصرح خبير اقتصادي أن المستوردين المصريين لجئوا مؤخرا للاستيراد من منطقة اليورو بسبب عدم توفر العملة الأمريكية الدولار .

وعلى الرغم من كافة قرارات البنك المركزي المصري ، على التداولات على العملات الأجنبية في السوق السوداء في مصر ، إلا أن تجار العملة في السوق السوداء مهتمين جدا ببيع اليورو خارج البنوك وبعيدا عن أعين البنك المركزي المصري والحكومة، وتشهد عمليات البيع والشراء وتجارة العملة في السوق السوداء رواجا شديدا هذه الأيام بسبب عدم توفير البنوك الرسمية العملة الأوروبية، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال الذين يحتاجون العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد من الخارج، وتراوح سعر اليورو في منتصف التعاملات في السوق السوداء في مصر ما بين 20،50 جنيه مصري و 20,55 جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر بالنسبة لأسعار الشراء للعملة الأوروبية اليورو في حالة البيع حيث تراوح سعر البيع لليورو ما بين 20,30 جنيه مصري إلى 20,55 جنيه مصري .

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري

أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن هناك الكثير من التوقعات التي تشير إلى أن سعر اليورو سوف يشهد إستقرار خلال تعاملات الفترة القادمة، الجدير بالذكر أن سعر اليورو خلال تعاملات الفترة الحالية قد خالف الكثير من التوقعات .

و قد جاء هذا نتيجة النقص الشديد الذي يعاني منه السوق خلال الفترة الحالية في الدولار الأمريكي، ولجوء الكثير من المستوردين و التجار إلى اليورو باعتباره البديل الأمثل للدولار الأمريكي، و نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها تعاملات الدولار الأمريكي، بجانب الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فقد شهدت أسعار اليورو خلال الفترة الحالية استقرار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري .