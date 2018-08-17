سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أغسطس 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 17 أغسطس 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

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20.38 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.32 أعلى سعر للشراء: بنك الاستثمار العربي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.35 جنيه للشراء مقابل 20.45 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.1580 20.3950 مصرف-ابو-ظبي 20.2010 20.3850 البنك-المصري-الخليجي 20.1740 20.3790 البنك-الأهلي 20.1070 20.2940 بنك-البركة 20.2730 20.5910 بنك-القاهرة 20.2010 20.3730 بنك-الاسكندرية 20.1470 20.3190 البنك-العربي-الافريقي 20.1380 20.3390 البنك-المركزي 20.1920 20.3110 بنك-مصر 20.1220 20.2940 بنك-بلوم-مصر 20.1870 20.3730 كريدي-أجريكول 20.2010 20.3730 بنك-التعمير-والإسكان 20.1130 20.5800 بنك-بيريوس 20.2010 20.3730 بنك-قناة-السويس 20.1870 20.3730 المصرف-المتحد 20.1400 20.4340 البنك-التجاري-الدولي 20.1610 20.3620 المصري-لتنمية-الورادات 20.3270 20.4880 بنك-المشرق 20.2010 20.3730 بنك-HSBC 20.2000 20.3800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.1010 20.3190 بنك-سايب 20.2000 20.3700 بنك-عودة 20.2070 20.3730 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3160 20.4710

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.