سعر اليورو اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

مثبت منذ 53 دقيقة أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

سعر اليورو اليوم

19.86
أقل سعر للبيع:

البنك المركزي

19.90
أعلى سعر للشراء:

بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.05 جنيه للشراء مقابل 20.15 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.732019.9860
البنك-المصري-الخليجي19.666019.9240
البنك-الأهلي19.650019.8960
بنك-البركة19.665019.9770
بنك-الاسكندرية19.630019.8760
البنك-العربي-الافريقي19.650019.8960
البنك-المركزي19.744019.9090
بنك-مصر19.650019.8960
بنك-بلوم-مصر19.672019.9190
كريدي-أجريكول19.673019.9190
بنك-التعمير-والإسكان19.705020.0000
بنك-بيريوس19.697019.8910
بنك-قناة-السويس19.666019.9190
المصرف-المتحد19.736019.9130
البنك-التجاري-الدولي19.650019.8960
المصري-لتنمية-الورادات19.675019.8940
بنك-المشرق19.708019.9020
المصرف-العربي-الدولي19.673019.8870
بنك-الإئتمان-الزراعي19.671019.8990
بنك-سايب19.900020.0400
بنك-عودة19.666019.9190
البنك-الأهلي-اليوناني19.643019.8960

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.