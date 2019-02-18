سعر اليورو اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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سعر اليورو اليوم

19.86 أقل سعر للبيع : البنك المركزي 19.90 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.05 جنيه للشراء مقابل 20.15 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.7320 19.9860 البنك-المصري-الخليجي 19.6660 19.9240 البنك-الأهلي 19.6500 19.8960 بنك-البركة 19.6650 19.9770 بنك-الاسكندرية 19.6300 19.8760 البنك-العربي-الافريقي 19.6500 19.8960 البنك-المركزي 19.7440 19.9090 بنك-مصر 19.6500 19.8960 بنك-بلوم-مصر 19.6720 19.9190 كريدي-أجريكول 19.6730 19.9190 بنك-التعمير-والإسكان 19.7050 20.0000 بنك-بيريوس 19.6970 19.8910 بنك-قناة-السويس 19.6660 19.9190 المصرف-المتحد 19.7360 19.9130 البنك-التجاري-الدولي 19.6500 19.8960 المصري-لتنمية-الورادات 19.6750 19.8940 بنك-المشرق 19.7080 19.9020 المصرف-العربي-الدولي 19.6730 19.8870 بنك-الإئتمان-الزراعي 19.6710 19.8990 بنك-سايب 19.9000 20.0400 بنك-عودة 19.6660 19.9190 البنك-الأهلي-اليوناني 19.6430 19.8960

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.