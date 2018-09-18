سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الآن في مصر بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الآن في مصر بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

20.83
أقل سعر للبيع:

بنك الإئتمان الزراعي

20.86
أعلى سعر للشراء:

كريدي أجريكول

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.80 جنيه للشراء مقابل 20.90 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.797021.1260
مصرف-ابو-ظبي20.847021.0440
البنك-المصري-الخليجي20.842021.0610
البنك-الأهلي20.742020.9500
بنك-البركة20.792021.1190
بنك-القاهرة20.836021.0440
بنك-الاسكندرية20.804021.0120
البنك-العربي-الافريقي20.824021.0320
البنك-المركزي20.834020.9600
بنك-مصر20.754020.9620
بنك-بلوم-مصر20.750020.9880
كريدي-أجريكول20.859021.0670
بنك-التعمير-والإسكان20.595021.0000
بنك-بيريوس20.847021.0550
بنك-قناة-السويس20.847021.0440
المصرف-المتحد20.773021.0820
البنك-التجاري-الدولي20.836021.0440
المصري-لتنمية-الورادات20.836021.0440
بنك-المشرق20.836021.0440
بنك-الاستثمار-العربي20.771020.9050
بنك-HSBC20.840021.0400
بنك-الإئتمان-الزراعي20.640020.8290
بنك-سايب20.690020.8500
بنك-عودة20.847021.0440
البنك-الأهلي-اليوناني20.836021.0440

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

    1. ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي.
    2. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.