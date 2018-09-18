سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الآن في مصر بالبنوك والسوق السوداء

Advertisements

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

20.83 أقل سعر للبيع : بنك الإئتمان الزراعي Advertisements 20.86 أعلى سعر للشراء: كريدي أجريكول

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.80 جنيه للشراء مقابل 20.90 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7970 21.1260 مصرف-ابو-ظبي 20.8470 21.0440 البنك-المصري-الخليجي 20.8420 21.0610 البنك-الأهلي 20.7420 20.9500 بنك-البركة 20.7920 21.1190 بنك-القاهرة 20.8360 21.0440 بنك-الاسكندرية 20.8040 21.0120 البنك-العربي-الافريقي 20.8240 21.0320 البنك-المركزي 20.8340 20.9600 بنك-مصر 20.7540 20.9620 بنك-بلوم-مصر 20.7500 20.9880 كريدي-أجريكول 20.8590 21.0670 بنك-التعمير-والإسكان 20.5950 21.0000 بنك-بيريوس 20.8470 21.0550 بنك-قناة-السويس 20.8470 21.0440 المصرف-المتحد 20.7730 21.0820 البنك-التجاري-الدولي 20.8360 21.0440 المصري-لتنمية-الورادات 20.8360 21.0440 بنك-المشرق 20.8360 21.0440 بنك-الاستثمار-العربي 20.7710 20.9050 بنك-HSBC 20.8400 21.0400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6400 20.8290 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.8470 21.0440 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8360 21.0440

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.