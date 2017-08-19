سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر السبت 19-8-2017 الآن

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سعر اليورو اليوم، متابعة مستمرة لأسعار اليورو في البنوك والسوق السوداء على مدار اليوم حيث لوحظ حالة من عدم الاستقرار أسعار اليورو في الفترة الأخيرة وشهدت انخفاض طفيف بعد الارتفاعات الكبيرة المتتالية ، و تأتي هذه الحالة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، و التي تتسبب في عدم استقرار أسعار العملات و على رأسهم اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه المصري ، سوف نستعرض معكم سعر عملة اليورو الأوروبي اليوم، وتحديث أسعار لحظة بلحظة اليورو اليوم بالأسواق المصرية، كما نقوم بسرد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر العملة وما ترتب على ذلك من نتائج، حيث يتأثر سعر اليورو بأسعار الأسواق العالمية وأسعار الأسواق الداخلية معا ، وقد تعرض سعر اليورو إلى ارتفاعا كبيرا خلال منتصف الأسبوع الماضي.

شهدت تعاملات اليورو خلال الفترات الأخيرة عدة ارتفاعات كبيرة بأسعار اليورو بالصرافة، متابعة لحظية لتغيرات أسعار اليورو في السوق السوداء بجميع محافظات مصر من قبل بعض التجار ، وأيضا سعر اليورو في مكاتب وشركات الصرافة بتحديث لحظي علي مدار الساعة ، ننقل لكم أخبار وأسعار العملة الأوروبية “اليورو” بتحديث لحظي علي مدار اليوم، سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، ومتابعة تغيرات سعر اليورو في السوق السوداء، فريق مصر 365 يتابع مع حضراتكم أخبار اليورو في البنوك والسوق السوداء ، “سعر اليورو اليوم” بالبنوك والسوق السوداء ، ومن خلال التصريحات التي قام بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ، فقد أكدوا بأن سعر اليورو قد ارتفع خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل تزايد الطلب عليه من قبل الكثير من المستوردين و التجارة في السوق.

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سعر اليورو اليوم السبت 19-8-2017: سعر اليورو أول بأول علي مصر 365

20.93 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 20.94 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك الإئتمان الزراعي

سعر اليورو في السوق السوداء يسجل 20.90 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث دوري علي مدار الساعة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6356 20.8407 مصرف-ابو-ظبي 20.8108 21.0316 البنك-المصري-الخليجي 20.6633 21.0133 البنك-الأهلي 20.6668 21.0080 بنك-القاهرة 20.7019 20.9844 بنك-الاسكندرية 20.8258 20.9844 البنك-العربي-الافريقي 20.6668 21.0080 البنك-المركزي 20.7312 20.8518 بنك-مصر 20.8200 21.0100 بنك-بلوم-مصر 20.6668 21.0080 كريدي-أجريكول 20.6435 20.9844 بنك-بيريوس 20.7926 21.0080 المصرف-المتحد 20.6050 20.9844 البنك-التجاري-الدولي 20.6668 21.0080 المصري-لتنمية-الورادات 20.8376 21.0080 البنك-الأهلي-المتحد 20.6300 20.9600 بنك-المشرق 20.8000 20.9600 بنك-الاستثمار-العربي 20.8000 20.9500 بنك-HSBC 20.7300 20.9600 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.9405 21.1220 بنك-سايب 20.6668 21.0080

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سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم

على الرغم من كافة قرارات البنك المركزي المصري ، على التداولات على العملات الأجنبية في السوق السوداء في مصر ، إلا أن تجار العملة في السوق السوداء مهتمين جدا ببيع اليورو خارج البنوك وبعيدا عن أعين البنك المركزي المصري والحكومة، وتشهد عمليات البيع والشراء وتجارة العملة في السوق السوداء رواجا شديدا هذه الأيام بسبب عدم توفير البنوك الرسمية العملة الأوروبية، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال الذين يحتاجون العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد من الخارج، وتراوح سعر اليورو في منتصف التعاملات في السوق السوداء في مصر ما بين 20،95 جنيه مصري و 21,10 جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر بالنسبة لأسعار الشراء للعملة الأوروبية اليورو في حالة البيع حيث تراوح سعر البيع لليورو ما بين 20,90 جنيه مصري إلى 21,10 جنيه مصري .

شهد سعر صرف اليورو ارتفاعاً في بداية تعاملات اليوم وسجل سعر الصرف في البنك الأهلي في سعر شراء اليورو الأوروبي مبلغ 20,90 وهو من أعلى أسعار الشراء في البنوك المصرية، وصرح خبراء اقتصاديين في عدد من شركات الصرافة في مصر أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية اليورو ناتج عن زيادة الطلب في السوق المصري عليه كبديل عن عملة الدولار ، الذي يواجه نقصا شديدا هذه الأيام في ظل الحاجة الشديدة للعملات الأجنبية في السوق المصري بالنسبة للمستوردين الذين يطمحون في توفير السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان المبارك، وصرح خبير اقتصادي أن المستوردين المصريين لجأوا مؤخرا للاستيراد من منطقة اليورو بسبب عدم توفر العملة الأمريكية الدولار .

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن هناك الكثير من التوقعات التي تشير إلى أن سعر اليورو سوف يشهد استقرارا خلال تعاملات الفترة القادمة، الجدير بالذكر أن سعر اليورو خلال تعاملات الفترة الحالية قد خالف الكثير من التوقعات .

و قد جاء هذا نتيجة النقص الشديد الذي يعاني منه السوق خلال الفترة الحالية في الدولار الأمريكي، ولجوء الكثير من المستوردين و التجار إلى اليورو باعتباره البديل الأمثل للدولار الأمريكي، و نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها تعاملات الدولار الأمريكي، بجانب الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فقد شهدت أسعار اليورو خلال الفترة الحالية استقرار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري .

شهدت تعاملات اليورو الأوروبي في السوق السوداء في مصر ببداية التعاملات استقراراً ملحوظاً حيث بلغ متوسط سعر اليورو في السوق الصرافة المصرية، على الرغم من انخفاضه في بعض المناطق المختلفة بمستويات متفاوتة إذا ما تم مقارنته بالانخفاض الذي وصلت إليه عملة اليورو في ختام التعاملات المصرفية الأسبوعية في السوق المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر عملة اليورو اليوم داخل البنوك المصرية انخفاضا بسيطا في البنوك المصرية ولكن من المحتمل أن يعود للارتفاع مرة أخرى من خلال تعاملات الأسبوع المقبل، والسبب في ارتفاع سعر اليورو الأوروبي يرجع إلى ندرة العملة في البنوك المصرية، وكثرة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال بسبب زيادة عملية استيراد الملابس، و المنتجات، والسلع الاستهلاكية، لسد متطلبات السوق المصري .

بالإضافة إلى صعود الجنيه الاسترليني من جديد بعد خروج دولة بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقعات خبراء الاقتصاد بتعافي أداء الاقتصاد المصري بالتدريج مما يؤثر على سعر اليورو في ظل صعود الجنيه المصري أما كل العملات الأجنبية، كما تؤثر الحالة السياسية والأمنية في مجموعة دولة الاتحاد الأوروبي في ظل انتهاء فترة الانتخابات البرلمانية السابقة.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض سعر اليورو في الفترة المقبلة بسبب العديد من المسببات ومنها عودة سعر الدولار إلى الصعود والارتفاع من جديد على المدى المتوسط بعدما حاولت إدارة الولايات المتحدة إلى إجراء عدد من الصفقات لتحسين أداء الاقتصاد الأمريكي.

سعر اليورو اليوم: العوامل التي تحدد سعر اليورو في مصر

سعر اليورو في سوق الصرف المصرية يحدده أسعار الصرافة العالمية بالإضافة إلى تأثرها بالعوامل الداخلية التي يتعرض لها سوق الصرف الداخلي في مصر على حد سواء بسبب سياسة العرض والطلب، حيث وصل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أفضل سعر بواقع 20,64 جنيه مصري مقابل عملة اليورو، وهو أفضل سعر بيع لعملة اليورو، حتى سجل أفضل من سعر بيع البنك المركزي المصري عملة اليورو حيث سجل حوالي 20,60 جنيه مصري.

وفي تعاملات الأسبوع الماضي المصرفي اختتم اليورو تعاملاته الأسبوعية في بالبنوك المصرية حيث انخفض سعر صرف اليورو في السوق الصرف المصرفية، حيث شهد عملات عديدة انخفاض في سوق الصرف المصري.

وفي بداية الأسبوع انخفض سعر اليورو أيضا، حيث ارتفعت مستوياته حيث وصل إلى أسعار لم يشهدها سوق الصرف المصري منذ ثلاثة أشهر مضت، وأثرت بيانات إيجابية اقتصادية بالإضافة إلى زيادة نسبة الاحتياطي النقدي من العملات في البنوك المصري أدى كل هذا لعودة انخفاض سعر صرف عملة اليورو.

وفي الفترة الحالية يشهد سعر صرف اليورو استقرار في سوق الصرف المصرية، كما ارتفع سعر صرف اليورو في الفترة السابقة أيضا في السوق المصرية إلا أن سعر اليورو كان غير مستقر نسبيا في تعاملات الأسبوع الماضي.

توقعات الخبراء بشأن سعر اليورو خلال الفترة القادمة

الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي قد طرأت على أسعار اليورو و الدولار خلال التعاملات، قد تسببت وبشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع و الخضروات خلال التعاملات في السوق المصرية، هذا بجانب أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى مزيد من الارتفاعات التي من المقرر أن تحدث ولأول مرة مع بداية شهر رمضان الكريم في أسعار السلع، بينما شهدت مؤشرات البورصة تراجع ملحوظ في كافة التعاملات التابعة الخاصة بها .

هناك الكثير من التوقعات، تشير بأن الارتفاع في سعر اليورو يأتي مع تلاشي الخوف الذي تكون لدى البنوك الأوروبية خلال الفترة الماضية، وذلك مع إعلان البنوك الأمريكية بأنها سوف ترفع الفائدة إلى الضعف أو أكثر، هذا بجانب قيام الكثير من البنوك العربية والأجنبية الأخرى برفع الأسعار خلال التعاملات، و بالرغم من الارتفاعات الكثيرة التي شهدتها تعاملات اليورو خلال الفترة الماضية، إلا أنها تمر خلال الفترة الحالية بانخفاض ولكن بنسب بسيطة جدا .

هذا ومن المقرر وفقا للكثير من التوقعات التي أدلى بها الخبراء الاقتصاديين بالنسبة لتعَاملات اليويو، فإن أسعار اليورو سوف تشهد تغير كبير جدا في التعاملات اليومية، هذا في ظل تشديد البنك المركزي للرقابة على التعاملات التي تم في شركات الصرافة، هذا من أجل التأكد من التزام شركات الصرافة بالأسعار الرسمية و التي حددها البنك المركزي، حيث قام البنك خلال الفترة الماضية بغلق الكثير من شركات الصرافة، و ذلك نتيجة التلاعب في الأسعار، مما أى إلى عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في أسعار العملات.