سعر اليورو اليوم بكافة البنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

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21.77 أفضل بنك تشتري منه الآن : مصر ايران للتنمية 21.60 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,60 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 21.5051 21.8709 مصرف-ابو-ظبي 21.5000 21.7000 البنك-الأهلي 21.4730 21.7491 بنك-البركة 21.4372 21.7754 بنك-القاهرة 21.4730 21.7384 بنك-الاسكندرية 21.4730 21.7491 البنك-العربي-الافريقي 21.4730 21.7491 البنك-المركزي 21.5994 21.7253 بنك-مصر 21.4608 21.6588 بنك-بلوم-مصر 21.4730 21.7384 كريدي-أجريكول 21.4973 21.7505 بنك-التعمير-والإسكان 21.4547 21.6989 بنك-بيريوس 21.4973 21.7736 المصرف-المتحد 21.3871 21.7143 البنك-التجاري-الدولي 21.4608 21.7581 البنك-الأهلي-المتحد 21.4900 21.6900 بنك-المشرق 21.4900 21.6800 بنك-الاستثمار-العربي 21.5600 21.8800 بنك-HSBC 21.6000 21.7900

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ويذكر أن سعر اليورو في زيادة مستمرة أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والارتفاع في بعض الأوقات وتداول العملات وسط المخاطر المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في السوق المصرفي خاصة وبعد إعلان شركة فوركس استثمارها في مجال الفوركس وبعد أن حازت لي تراخيص رسمية في فرع المملكة المتحدة والهيئة المانحة لها تعتبر هيئة رقابية من وظيفتها مراقبة أسواق المال ووضع مراقبة علي تداول الفوركس الذي يعتبر هيئة غير حكومية تابعة لأكبر الشركات في الوساطة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبي لتداول الأسهم، وقد أشار متعاملون في سوق المال أن اليورو سوف يواجه ارتفاع ملحوظ أمام العملة الأمريكية أمام الدولار في السوق الموازي خاصة بعد زيادة الطلب علي العملة الاوروبية في السوق وقلة المعروض من الدولار الذي أدي إلى رفع أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.