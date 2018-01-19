سعر اليورو اليوم بكافة البنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.
نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.
مصر ايران للتنمية
بنك HSBC
اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,60 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .
سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.
- تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|21.5051
|21.8709
|مصرف-ابو-ظبي
|21.5000
|21.7000
|البنك-الأهلي
|21.4730
|21.7491
|بنك-البركة
|21.4372
|21.7754
|بنك-القاهرة
|21.4730
|21.7384
|بنك-الاسكندرية
|21.4730
|21.7491
|البنك-العربي-الافريقي
|21.4730
|21.7491
|البنك-المركزي
|21.5994
|21.7253
|بنك-مصر
|21.4608
|21.6588
|بنك-بلوم-مصر
|21.4730
|21.7384
|كريدي-أجريكول
|21.4973
|21.7505
|بنك-التعمير-والإسكان
|21.4547
|21.6989
|بنك-بيريوس
|21.4973
|21.7736
|المصرف-المتحد
|21.3871
|21.7143
|البنك-التجاري-الدولي
|21.4608
|21.7581
|البنك-الأهلي-المتحد
|21.4900
|21.6900
|بنك-المشرق
|21.4900
|21.6800
|بنك-الاستثمار-العربي
|21.5600
|21.8800
|بنك-HSBC
|21.6000
|21.7900
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ويذكر أن سعر اليورو في زيادة مستمرة أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والارتفاع في بعض الأوقات وتداول العملات وسط المخاطر المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في السوق المصرفي خاصة وبعد إعلان شركة فوركس استثمارها في مجال الفوركس وبعد أن حازت لي تراخيص رسمية في فرع المملكة المتحدة والهيئة المانحة لها تعتبر هيئة رقابية من وظيفتها مراقبة أسواق المال ووضع مراقبة علي تداول الفوركس الذي يعتبر هيئة غير حكومية تابعة لأكبر الشركات في الوساطة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبي لتداول الأسهم، وقد أشار متعاملون في سوق المال أن اليورو سوف يواجه ارتفاع ملحوظ أمام العملة الأمريكية أمام الدولار في السوق الموازي خاصة بعد زيادة الطلب علي العملة الاوروبية في السوق وقلة المعروض من الدولار الذي أدي إلى رفع أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.
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