سعر اليورو اليوم بكافة البنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم بكافة البنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

21.77
أفضل بنك تشتري منه الآن:

مصر ايران للتنمية

21.60
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك HSBC

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,60 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية21.505121.8709
مصرف-ابو-ظبي21.500021.7000
البنك-الأهلي21.473021.7491
بنك-البركة21.437221.7754
بنك-القاهرة21.473021.7384
بنك-الاسكندرية21.473021.7491
البنك-العربي-الافريقي21.473021.7491
البنك-المركزي21.599421.7253
بنك-مصر21.460821.6588
بنك-بلوم-مصر21.473021.7384
كريدي-أجريكول21.497321.7505
بنك-التعمير-والإسكان21.454721.6989
بنك-بيريوس21.497321.7736
المصرف-المتحد21.387121.7143
البنك-التجاري-الدولي21.460821.7581
البنك-الأهلي-المتحد21.490021.6900
بنك-المشرق21.490021.6800
بنك-الاستثمار-العربي21.560021.8800
بنك-HSBC21.600021.7900

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ويذكر أن سعر اليورو في زيادة مستمرة أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والارتفاع في بعض الأوقات وتداول العملات وسط المخاطر المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في السوق المصرفي خاصة وبعد إعلان شركة فوركس استثمارها في مجال الفوركس وبعد أن حازت لي تراخيص رسمية في فرع المملكة المتحدة والهيئة المانحة لها تعتبر هيئة رقابية من وظيفتها مراقبة أسواق المال ووضع مراقبة علي تداول الفوركس الذي يعتبر هيئة غير حكومية تابعة لأكبر الشركات في الوساطة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبي لتداول الأسهم، وقد أشار متعاملون في سوق المال أن اليورو سوف يواجه ارتفاع ملحوظ أمام العملة الأمريكية أمام الدولار في السوق الموازي خاصة بعد زيادة الطلب علي العملة الاوروبية في السوق وقلة المعروض من الدولار الذي أدي إلى رفع أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.