سعر اليورو اليوم السبت 19 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

مثبت منذ 58 دقيقة أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم السبت 19 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 19 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

 

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.40
أقل سعر للبيع:

البنك الاهلي

20.45
أعلى سعر للشراء:

مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.50 جنيه للشراء مقابل 20.60 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.347020.5230
مصرف-ابو-ظبي20.447020.6380
البنك-المصري-الخليجي20.356020.4830
البنك-الأهلي20.242020.3980
بنك-البركة20.258020.5410
بنك-القاهرة20.400020.6110
بنك-الاسكندرية20.367020.4850
البنك-العربي-الافريقي20.321020.4780
البنك-المركزي20.323020.4600
بنك-مصر20.384020.6450
بنك-بلوم-مصر20.332020.4780
كريدي-أجريكول20.345020.5120
بنك-التعمير-والإسكان20.320020.6500
بنك-بيريوس20.356020.4780
بنك-قناة-السويس20.393020.4780
المصرف-المتحد20.345020.4890
البنك-التجاري-الدولي20.345020.4780
المصري-لتنمية-الورادات20.355020.4780
بنك-المشرق20.355020.4780
بنك-HSBC20.310020.4800
بنك-الإئتمان-الزراعي20.252020.6680
البنك-الأهلي-اليوناني20.321020.4780

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

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