سعر اليورو اليوم السبت 19 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 19 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.40 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.45 أعلى سعر للشراء: مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.50 جنيه للشراء مقابل 20.60 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3470 20.5230 مصرف-ابو-ظبي 20.4470 20.6380 البنك-المصري-الخليجي 20.3560 20.4830 البنك-الأهلي 20.2420 20.3980 بنك-البركة 20.2580 20.5410 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.3670 20.4850 البنك-العربي-الافريقي 20.3210 20.4780 البنك-المركزي 20.3230 20.4600 بنك-مصر 20.3840 20.6450 بنك-بلوم-مصر 20.3320 20.4780 كريدي-أجريكول 20.3450 20.5120 بنك-التعمير-والإسكان 20.3200 20.6500 بنك-بيريوس 20.3560 20.4780 بنك-قناة-السويس 20.3930 20.4780 المصرف-المتحد 20.3450 20.4890 البنك-التجاري-الدولي 20.3450 20.4780 المصري-لتنمية-الورادات 20.3550 20.4780 بنك-المشرق 20.3550 20.4780 بنك-HSBC 20.3100 20.4800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2520 20.6680 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3210 20.4780

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

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