سعر اليورو اليوم الأربعاء 2 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو في مصر

سعر اليورو اليوم الأربعاء 2 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو في مصر
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأربعاء 2 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

 

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.38
أقل سعر للبيع:

بنك سايب

20.45
أعلى سعر للشراء:

بنك بيريوس

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.412020.6200
مصرف-ابو-ظبي20.330020.4870
البنك-المصري-الخليجي20.419020.5970
البنك-الأهلي20.308020.5010
بنك-البركة20.338020.6230
بنك-القاهرة20.400020.6110
بنك-الاسكندرية20.287020.4360
البنك-العربي-الافريقي20.400020.5930
البنك-المركزي20.430020.5710
بنك-مصر20.320020.4930
بنك-بلوم-مصر20.411020.5730
كريدي-أجريكول20.423020.6160
بنك-التعمير-والإسكان20.352020.6450
بنك-بيريوس20.445020.5730
بنك-قناة-السويس20.423020.5730
المصرف-المتحد20.423020.5730
البنك-التجاري-الدولي20.434020.5930
المصري-لتنمية-الورادات20.434020.6110
بنك-المشرق20.434020.5730
بنك-HSBC20.400020.5900
بنك-الإئتمان-الزراعي20.302020.5190
البنك-الأهلي-اليوناني20.400020.5730

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يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.