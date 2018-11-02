سعر اليورو اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

20.32
أقل سعر للبيع:

البنك الزراعي

20.37
أعلى سعر للشراء:

المصرف العربى الدولى

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
المصرف العربى الدولى20.370020.5100
مصرف-ابو-ظبي20.337020.4820
البنك-المركزي20.238020.3880
مصر-إيران-للتنمية20.229020.5490
بنك-قناة-السويس20.219020.4530
بنك-عودة20.219020.3850
البنك-المصري-الخليجي20.212020.4390
بنك-بيريوس20.207020.4530
بنك-HSBC20.200020.4300
بنك-القاهرة20.196020.4530
بنك-بلوم-مصر20.196020.4530
كريدي-أجريكول20.196020.3970
المصرف-المتحد20.196020.4530
البنك-التجاري-الدولي20.196020.4530
المصري-لتنمية-الورادات20.196020.3850
بنك-المشرق20.196020.3880
البنك-الأهلي-اليوناني20.196020.3850
بنك-التعمير-والإسكان20.190020.5690
البنك-العربي-الافريقي20.185020.4420
بنك-الاسكندرية20.176020.3650
بنك-البركة20.157020.4570
بنك-مصر20.117020.3730
البنك-الأهلي20.106020.3620
بنك-الإئتمان-الزراعي20.082020.3190