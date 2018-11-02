سعر اليورو اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

20.32 أقل سعر للبيع : البنك الزراعي 20.37 أعلى سعر للشراء: المصرف العربى الدولى

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع المصرف العربى الدولى 20.3700 20.5100 مصرف-ابو-ظبي 20.3370 20.4820 البنك-المركزي 20.2380 20.3880 مصر-إيران-للتنمية 20.2290 20.5490 بنك-قناة-السويس 20.2190 20.4530 بنك-عودة 20.2190 20.3850 البنك-المصري-الخليجي 20.2120 20.4390 بنك-بيريوس 20.2070 20.4530 بنك-HSBC 20.2000 20.4300 بنك-القاهرة 20.1960 20.4530 بنك-بلوم-مصر 20.1960 20.4530 كريدي-أجريكول 20.1960 20.3970 المصرف-المتحد 20.1960 20.4530 البنك-التجاري-الدولي 20.1960 20.4530 المصري-لتنمية-الورادات 20.1960 20.3850 بنك-المشرق 20.1960 20.3880 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1960 20.3850 بنك-التعمير-والإسكان 20.1900 20.5690 البنك-العربي-الافريقي 20.1850 20.4420 بنك-الاسكندرية 20.1760 20.3650 بنك-البركة 20.1570 20.4570 بنك-مصر 20.1170 20.3730 البنك-الأهلي 20.1060 20.3620 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0820 20.3190