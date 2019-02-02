سعر اليورو اليوم السبت 2 فبراير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ 2 ساعتين أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم السبت 2 فبراير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 2 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.24
أقل سعر للبيع:

بنك بيريوس

20.23
أعلى سعر للشراء:

بنك عودة

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.20 جنيه للشراء مقابل 20.30 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.205020.4040
مصرف-ابو-ظبي20.096020.2680
البنك-المصري-الخليجي20.217020.4120
البنك-الأهلي20.198020.3820
بنك-البركة20.138020.4520
بنك-الاسكندرية20.053020.2110
البنك-العربي-الافريقي20.198020.3750
البنك-المركزي20.093020.2420
بنك-مصر20.198020.3820
بنك-بلوم-مصر20.198020.3740
كريدي-أجريكول20.189020.3820
بنك-التعمير-والإسكان20.001020.3310
بنك-بيريوس20.221020.4050
بنك-قناة-السويس20.198020.3750
المصرف-المتحد20.198020.3750
البنك-التجاري-الدولي20.198020.3820
المصري-لتنمية-الورادات20.198020.3750
بنك-المشرق20.221020.4050
البنك-الأهلي-اليوناني20.198020.3750

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