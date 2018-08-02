سعر اليورو اليوم الخميس 2 أغسطس 2018: أسعار اليورو بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 2 أغسطس 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

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سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

20.86 أقل سعر للبيع : بنك مصر 20.88 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.86 جنيه للشراء مقابل 20.94 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.7750 21.0620 مصرف-ابو-ظبي 20.7950 20.9420 البنك-المصري-الخليجي 20.8810 21.0610 البنك-الأهلي 20.8030 20.9540 بنك-البركة 20.6930 21.0190 بنك-القاهرة 20.8850 21.0360 بنك-الاسكندرية 20.8530 21.0040 البنك-العربي-الافريقي 20.8730 21.0240 البنك-المركزي 20.8430 20.9630 بنك-مصر 20.8030 20.9540 بنك-بلوم-مصر 20.7950 20.9420 كريدي-أجريكول 20.8850 21.0360 بنك-التعمير-والإسكان 20.7000 21.1100 بنك-بيريوس 20.8850 21.0360 بنك-قناة-السويس 20.8850 21.0360 المصرف-المتحد 20.8220 21.0990 البنك-التجاري-الدولي 20.8850 21.0360 المصري-لتنمية-الورادات 20.8850 21.0360 بنك-المشرق 20.7940 20.9870 بنك-HSBC 20.7900 20.9900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7830 20.9740 بنك-سايب 20.8800 21.0400 بنك-عودة 20.8900 21.0360 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8850 21.0460

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

سعر اليورو اليوم في مصر

اليورو واحد من العملات الدولية الرئيسية والهامة في مصر، وقد اعتبر التجار والمستوردين اليورو كبديل للدولار، خلال أزمة عدم توافر الدولار في مصر في فترة سابقة، واستخدموه في إستيراد السلع والمنتجات، وكان هذا هو السبب وراء ارتفاع سعر اليورو خلال تعاملات السوق السوداء قبل قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي اتخذه نوفمبر 2016.

وقد شهد سوق الصرافة المصرية استقرار في صرف أسعار الدولار الأمريكي، وسعر الريال السعودي مع مواصلة ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو وكذلك الجنيه الاسترليني، والريال الكويتي.وتدخل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في سلة العملات الرئيسية الأجنبية في البنك المركزي المصري المكون من الاحتياطي النقدي في جمهورية مصر العربية، ويشهد حالياً سعر صرف اليورو خلال الفترة السابقة بعد اضطرابات السعرية بصفة شبه يومية.

قد ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام العملة المصرية “الجنيه”، وقد بلغ في أخر تحديثات البنك الأهلي المصري سعر البيع 21,04 جنيه، وسعر الشراء 20,87 جنيه.

وقد قامت الحكومة المصرية خلال شهر أبريل السابق بطرح سندات دولية في الأسواق العالمية بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وقد حصلت الحكومة من جراء ذلك على مبلغ اثنين مليار يورو أوروبي، جاء ذلك لأول مرة في تاريخ السندات الدولية للحكومة المصرية.

تتعرض العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في تلك الأيام إلى العديد من التغييرات التي تمر بها الدولة المصرية مما يؤثر بشكل سلبي على استيراد السلع إلى جانب ظهور “تداول الفوركس، وأيضا العملات الرقمية الإلكترونية”.

وقد أعلن الخبراء الاقتصاديين في السوق المصري “أن السوق الموازية قد شهد هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب على اليورو الأوروبي ضمن نشاط أسعار تداول العملات”.وقد أظهرت تعاملات اليورو اليوم استقرار واضح في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء في بداية التعاملات بعد الانخفاض الذي مرّ به خلال تعاملات أمس، ووقت الظهيرة أظهر سعر الشراء لليورو ارتفاع طفيف استقر بعدها لفترة، وكان هذا خلال تعاملات اليوم.

ويعد اليورو واحد من أهم العملات الأجنبية طلباً وتأثيراً على المستوى الدولي بعد العملة الأمريكية “الدولار” بسبب ما تتمتع به العملة الأوروبية الموحدة من ثقل اقتصادي كبير مكون من ستة وعشرين دولة تتعامل به.

وقد سجل سعر اليورو للشراء مقابل العملة المصرية في البنك المركزي المصري سعر 20,9323 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 21,0936 جنيه، وقد سجل سعر شراء اليورو اليوم في السوق السوداء بمصر سعر 21,00 جنيه، كما ارتفع سعر البيع إلى 21,10 جنيه مصري.

وأوضح بعض الخبراء “أن كثرة الطلب على العملة الأوروبية اليورو، والذي يعد بديل للدولار الأمريكي الذي يشهد حالة من التغيير في الأسواق المالية”، وأضاف البعض “أن ارتفاع اليورو بسبب تكثيف حجم الواردات من الأسواق الأوروبية”، وقد تباين أسعار العملاء مقابل العملة المصرية الجنية اليوم.