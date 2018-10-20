سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر السبت 20 أكتوبر 2018 الآن

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 20 أكتوبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
البنك الاهلي
بنك سايب
اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.80 جنيه للشراء مقابل 20.90 جنيه للبيع .
سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.
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سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.4520
|20.7130
|مصرف-ابو-ظبي
|20.4960
|20.6580
|البنك-المصري-الخليجي
|20.5100
|20.6630
|البنك-الأهلي
|20.3870
|20.5660
|بنك-البركة
|20.4310
|20.7520
|بنك-القاهرة
|20.5090
|20.7150
|بنك-الاسكندرية
|20.5260
|20.6950
|البنك-العربي-الافريقي
|20.4970
|20.6460
|البنك-المركزي
|20.4900
|20.6090
|بنك-مصر
|20.4250
|20.5770
|بنك-بلوم-مصر
|20.4960
|20.7150
|كريدي-أجريكول
|20.4780
|20.6580
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.3480
|20.6940
|بنك-بيريوس
|20.4900
|20.6690
|بنك-قناة-السويس
|20.4780
|20.6580
|المصرف-المتحد
|20.5070
|20.6580
|البنك-التجاري-الدولي
|20.5090
|20.6580
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.5090
|20.6580
|بنك-المشرق
|20.4780
|20.6580
|بنك-HSBC
|20.5100
|20.6600
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.4350
|20.6440
|بنك-سايب
|20.6900
|20.8500
|بنك-عودة
|20.5080
|20.7150
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.5090
|20.6580
عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار
يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتيوصلت لزروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.
مؤشرات عن تراجع ثقة المستثمرين في دول الاتحاد الأوربي في عملة اليورو
شهد سوق المال، اليوم تراجع ملحوظ من قبل ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأظهرت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها ، تراجع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو حيث تراجعت من مستوى – 1.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي، لتصبح -2.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري.
كما كشفت بيانات اقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، أن ثقة المستهلكين تراجعت بمقدار 1 نقطة خلال الشهر الحالي لتصل إلى – 2.8 نقطة، فضلا عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 2.1% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 2.4% في الربع الأول على أساس سنوى، بينما نما بنحو 0.4% على أساس فصلي.
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء
وشهدت أسعار اليورو في شركات الصرافة و السوق السوداء، اليوم ، انخفاض قرشان بالمقارنة بأسعار الأمس.
بينما سجلت أسعار اليورو في البنوك المصرية انخفاضا متوسطًا بلغ نحو 17 قرشًا.
توقعات أسعار اليورو خلال الأسبوع المقبل
إليكم في السطور التالية توقعات بمستوى أسعار اليورو خلال الإسبوع المقبل، حيث يرى خبراء الاقتصاد، أنه من الملاحظ استمرار هبوط الأسعار منذ الأسبوع الماضي، مؤكدين إنه في حال إغلاق الشمعة الأسبوعية على شكلها الحالي عند 1.2908.
وبناءًا على هذا فأنه من المرجح استمرار هبوط الأسعار خلال الأسبوع المقبل مع تفاؤل البائعين بإمكانية استمرار دفع الأسعار للهبوط أكثر والوصول بها لنهاية المجال الأفقي الذي يقع بين 1.3020 مع 1.2822 وهي الإشارة الأولى على استهداف الأسعار لهذا المستوى في حال استمرار الهبوط.
أما على المستوى اليومي، فيلاحظ الاتجاه الهابط للأسعار بدليل وصولها لأعلى مستوى في العاشر من سبتمبر الحالي وقمة أدنى في الثامن عشر منه، وينوه خبراء الاقتصاد إلى إشارات على ميل الأسعار للاستمرار بالهبوط هو كسرها لمستوى الدعم الأسبوعي الأول أي هبوطها لما دون 1.2885 .
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