سعر اليورو اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو في مصر

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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20.85 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.85 أعلى سعر للشراء: مصرف ابوظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.80 جنيه للشراء مقابل 20.90 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7510 21.0790 مصرف-ابو-ظبي 20.8470 21.0440 البنك-المصري-الخليجي 20.8220 21.0460 البنك-الأهلي 20.7230 20.9460 بنك-البركة 20.7420 21.0680 بنك-القاهرة 20.8160 21.0400 بنك-الاسكندرية 20.7840 20.9580 البنك-العربي-الافريقي 20.8040 21.0280 البنك-المركزي 20.8330 20.9550 بنك-مصر 20.7340 20.9580 بنك-بلوم-مصر 20.8160 21.0400 كريدي-أجريكول 20.8390 21.0640 بنك-التعمير-والإسكان 20.7160 21.0940 بنك-بيريوس 20.8280 21.0400 بنك-قناة-السويس 20.8280 21.0400 المصرف-المتحد 20.7530 21.1030 البنك-التجاري-الدولي 20.8160 21.0400 المصري-لتنمية-الورادات 20.8160 20.9900 بنك-المشرق 20.8160 21.0400 بنك-الاستثمار-العربي 20.7710 20.9050 بنك-HSBC 20.8400 21.0600 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7020 20.9190 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.8280 21.0400 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8160 20.9900

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.