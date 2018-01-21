سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

21.70
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك سايب

21.60
أفضل بنك تبيع له الآن:

كريدي أجريكول

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,60 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية21.505121.8709
مصرف-ابو-ظبي21.500021.7000
البنك-الأهلي21.566521.8236
بنك-البركة21.461821.8004
بنك-القاهرة21.587421.8482
بنك-الاسكندرية21.566521.8236
البنك-العربي-الافريقي21.566521.8236
البنك-المركزي21.599421.7253
بنك-مصر21.554321.8113
بنك-بلوم-مصر21.823621.8236
كريدي-أجريكول21.591021.8482
بنك-التعمير-والإسكان21.454721.6989
بنك-بيريوس21.578821.8359
المصرف-المتحد21.591221.8236
البنك-التجاري-الدولي21.554321.8113
البنك-الأهلي-المتحد21.470021.7500
بنك-المشرق21.580021.8400
بنك-الاستثمار-العربي21.580021.8400
بنك-HSBC21.580021.8400

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