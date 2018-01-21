سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

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21.70 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك سايب 21.60 أفضل بنك تبيع له الآن : كريدي أجريكول

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,60 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 21.5051 21.8709 مصرف-ابو-ظبي 21.5000 21.7000 البنك-الأهلي 21.5665 21.8236 بنك-البركة 21.4618 21.8004 بنك-القاهرة 21.5874 21.8482 بنك-الاسكندرية 21.5665 21.8236 البنك-العربي-الافريقي 21.5665 21.8236 البنك-المركزي 21.5994 21.7253 بنك-مصر 21.5543 21.8113 بنك-بلوم-مصر 21.8236 21.8236 كريدي-أجريكول 21.5910 21.8482 بنك-التعمير-والإسكان 21.4547 21.6989 بنك-بيريوس 21.5788 21.8359 المصرف-المتحد 21.5912 21.8236 البنك-التجاري-الدولي 21.5543 21.8113 البنك-الأهلي-المتحد 21.4700 21.7500 بنك-المشرق 21.5800 21.8400 بنك-الاستثمار-العربي 21.5800 21.8400 بنك-HSBC 21.5800 21.8400

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