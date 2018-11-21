سعر اليورو اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.30
أقل سعر للبيع:

البنك الاهلي

20.35
أعلى سعر للشراء:

بنك بلوم مصر

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.280020.5600
مصرف-ابو-ظبي20.330020.4870
البنك-المصري-الخليجي20.314020.4820
البنك-الأهلي20.205020.3850
بنك-البركة20.232020.5320
بنك-القاهرة20.296020.4510
بنك-الاسكندرية20.276020.4220
البنك-العربي-الافريقي20.296020.4510
البنك-المركزي20.397020.5370
بنك-مصر20.217020.4140
بنك-بلوم-مصر20.350020.5430
كريدي-أجريكول20.296020.4760
بنك-التعمير-والإسكان20.251020.6220
بنك-بيريوس20.319020.4700
بنك-قناة-السويس20.319020.4530
المصرف-المتحد20.319020.4530
البنك-التجاري-الدولي20.296020.4760
المصري-لتنمية-الورادات20.296020.4420
بنك-المشرق20.387020.5360
بنك-الاستثمار-العربي20.321020.4530
بنك-HSBC20.300020.4400
بنك-الإئتمان-الزراعي20.251020.4580
البنك-الأهلي-اليوناني20.296020.4420

 

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.