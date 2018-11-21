سعر اليورو اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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20.30 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي خصومات الجمعة البيضاء 20.35 أعلى سعر للشراء: بنك بلوم مصر

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2800 20.5600 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.3140 20.4820 البنك-الأهلي 20.2050 20.3850 بنك-البركة 20.2320 20.5320 بنك-القاهرة 20.2960 20.4510 بنك-الاسكندرية 20.2760 20.4220 البنك-العربي-الافريقي 20.2960 20.4510 البنك-المركزي 20.3970 20.5370 بنك-مصر 20.2170 20.4140 بنك-بلوم-مصر 20.3500 20.5430 كريدي-أجريكول 20.2960 20.4760 بنك-التعمير-والإسكان 20.2510 20.6220 بنك-بيريوس 20.3190 20.4700 بنك-قناة-السويس 20.3190 20.4530 المصرف-المتحد 20.3190 20.4530 البنك-التجاري-الدولي 20.2960 20.4760 المصري-لتنمية-الورادات 20.2960 20.4420 بنك-المشرق 20.3870 20.5360 بنك-الاستثمار-العربي 20.3210 20.4530 بنك-HSBC 20.3000 20.4400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2510 20.4580 البنك-الأهلي-اليوناني 20.2960 20.4420

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.