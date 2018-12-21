سعر اليورو اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.38 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.33 أعلى سعر للشراء: بنك عودة

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.35 جنيه للشراء مقابل 20.45 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.1270 20.4650 مصرف-ابو-ظبي 20.2300 20.4000 البنك-المصري-الخليجي 20.1990 20.3620 البنك-الأهلي 20.0910 20.2280 بنك-البركة 20.0980 20.3970 بنك-القاهرة 20.1210 20.4220 بنك-الاسكندرية 20.1620 20.2980 البنك-العربي-الافريقي 20.1820 20.3180 البنك-المركزي 20.1870 20.3310 بنك-مصر 20.1030 20.2390 بنك-بلوم-مصر 20.1930 20.3180 كريدي-أجريكول 20.1930 20.3380 بنك-التعمير-والإسكان 20.1100 20.4750 بنك-بيريوس 20.2040 20.3410 بنك-قناة-السويس 20.2040 20.3180 المصرف-المتحد 20.2040 20.3430 البنك-التجاري-الدولي 20.2160 20.3410 المصري-لتنمية-الورادات 20.1210 20.4220 بنك-المشرق 20.1820 20.3180 بنك-الاستثمار-العربي 20.1280 20.4040 بنك-HSBC 20.1800 20.3300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0720 20.3400 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1820 20.3180

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.