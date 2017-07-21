سعر اليورو اليوم الجمعة 21 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم ، شهدت تعاملات اليورو خلال الفترات الاخيرة عدة انخفاضات كبيرة بأسعار اليورو بالصرافة، متابعة لحظية لتغيرت أسعار اليورو في السوق السوداء بجميع محافظات مصر من قبل بعض التجار ، وأيضا سعر اليورو في مكاتب وشركات الصرافة بتحديث لحظي علي مدار الساعة ، متابعة مستمرة لأسعار اليورو في البنوك والسوق السوداء على مدار اليوم حيث لوحظ حالة من عدم الإستقرار بأسعار اليورو في الفترة الأخيرة وشهدت إنخفاض طفيف بعد الإرتفاعات الكبيرة المتتالية ، و تأتي هذه الحالة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، و التي تتسبب في عدم استقرار أسعار العملات و على رأسهم اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه المصري ، سوف نستعرض معكم سعر عملة اليورو الأوروبي اليوم، وتحديث أسعار لحظة بلحظة اليورو اليوم بالأسواق المصرية، كما نقوم بسرد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر العملة وما ترتب على ذلك من نتائج ، حيث يتأثر سعر اليورو بأسعار الأسواق العالمية وأسعار الأسواق الداخلية معا ، وقد تعرض سعر اليورو إلى ارتفاعا كبيرا خلال منتصف الأسبوع الماضي.

ننقل لكم أخبار وأسعار العملة الأوروبية “اليورو” بتحديث لحظي علي مدار اليوم، سعر اليورو فى البنوك العاملة في مصر، ومتابعة تغيرات سعر اليورو في السوق السوداء، فريق مصر 365 يتابع مع حضراتكم اخبار اليورو في البنوك والسوق السوداء ، “سعر اليورو اليوم” بالبنوك والسوق السوداء ، ومن خلال التصريحات التي قام بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ، فقد أكدوا بأن سعر اليورو قد ارتفع خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل تزايد الطلب عليه من قبل الكثير من المستوردين و التجارة في السوق.

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سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2017 : سعر اليورو أول بأول علي مصر 365

20.67 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك سايب 20.64 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر اليورو في السوق السوداء يسجل 20.65 جنية للشراء، 20.80 جنية للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث دوري علي مدار الساعة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.5411 20.7437 مصرف-ابو-ظبي 20.3097 20.5330 البنك-المصري-الخليجي 20.4750 20.7673 البنك-الأهلي 20.4344 20.7175 بنك-البركة 20.2049 21.0864 بنك-القاهرة 20.4647 20.6423 بنك-الاسكندرية 20.4877 20.6653 البنك-العربي-الافريقي 20.4918 20.7771 البنك-المركزي 20.4836 20.6009 بنك-مصر 20.5731 20.7229 بنك-بلوم-مصر 20.4803 20.8642 كريدي-أجريكول 20.4918 20.7682 بنك-بيريوس 20.5221 20.6999 المصرف-المتحد 20.3887 20.6769 البنك-التجاري-الدولي 20.4918 20.7753 المصري-لتنمية-الورادات 20.6423 20.8026 البنك-الأهلي-المتحد 20.5200 20.7000 بنك-المشرق 20.5200 20.7000 بنك-الاستثمار-العربي 20.5100 20.6700 بنك-HSBC 20.4800 20.7100 بنك-سايب 20.5200 20.7000

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سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم

شهد سعر صرف اليورو ارتفاعاً في بداية تعاملات اليوم وسجل سعر الصرف في بنك سايب في سعر شراء اليورو الأوروبي مبلغ 20,27 وهو أعلى سعر شراء في مصر من البنوك العاملة في مصر، وصرح خبراء اقتصاديين في عدد من شركات الصرافة في مصر أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية اليورو ناتج عن زيادة الطلب في السوق المصري عليه كبديل عن عملة الدولار ، الذي يواجه نقصا شديدا هذه الأيام في ظل الحاجة الشديدة للعملات الأجنبية في السوق المصري بالنسبة للمستوردين الذين يطمحون في توفير السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان المبارك، وصرح خبير اقتصادي أن المستوردين المصريين لجئوا مؤخرا للاستيراد من منطقة اليورو بسبب عدم توفر العملة الأمريكية الدولار .

وعلى الرغم من كافة قرارات البنك المركزي المصري ، على التداولات على العملات الأجنبية في السوق السوداء في مصر ، إلا أن تجار العملة في السوق السوداء مهتمين جدا ببيع اليورو خارج البنوك وبعيدا عن أعين البنك المركزي المصري والحكومة، وتشهد عمليات البيع والشراء وتجارة العملة في السوق السوداء رواجا شديدا هذه الأيام بسبب عدم توفير البنوك الرسمية العملة الأوروبية، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال الذين يحتاجون العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد من الخارج، وتراوح سعر اليورو في منتصف التعاملات في السوق السوداء في مصر ما بين 20،50 جنيه مصري و 20,55 جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر بالنسبة لأسعار الشراء للعملة الأوروبية اليورو في حالة البيع حيث تراوح سعر البيع لليورو ما بين 20,30 جنيه مصري إلى 20,55 جنيه مصري .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر عملة اليورو اليوم داخل البنوك المصرية انخفاضا بسيطا في البنوك المصرية ولكن من المحتمل أن يعود للارتفاع مرة أخرى من خلال تعاملات الأسبوع المقبل، والسبب في ارتفاع سعر اليورو الأوروبي يرجع إلى ندرة العملة في البنوك المصرية، وكثرة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال بسبب زيادة عملية استيراد الملابس، و المنتجات، والسلع الاستهلاكية، لسد متطلبات السوق المصري .

توقعات الخبراء بشأن سعر اليورو خلال الفترة القادمة

هذا ومن المقرر وفقا للكثير من التوقعات التي أدلى بها الخبراء الاقتصاديين بالنسبة لتعَاملات اليويو، فإن أسعار اليورو سوف تشهد تغير كبير جدا في التعاملات اليومية، هذا في ظل تشديد البنك المركزي للرقابة على التعاملات التي تم في شركات الصرافة، هذا من أجل التأكد من التزام شركات الصرافة بالأسعار الرسمية و التي حددها البنك المركزي، حيث قام البنك خلال الفترة الماضية بغلق الكثير من شركات الصرافة، و ذلك نتيجة التلاعب في الأسعار، مما أى إلى عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في أسعار العملات.

الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي قد طرأت على أسعار اليورو و الدولار خلال التعاملات، قد تسببت وبشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع و الخضروات خلال التعاملات في السوق المصرية، هذا بجانب أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى مزيد من الارتفاعات التي من المقرر أن تحدث ولأول مرة مع بداية شهر رمضان الكريم في أسعار السلع، بينما شهدت مؤشرات البورصة تراجع ملحوظ في كافة التعاملات التابعة الخاصة بها .

هناك الكثير من التوقعات، تشير بأن الارتفاع في سعر اليورو يأتي مع تلاشي الخوف الذي تكون لدى البنوك الأوروبية خلال الفترة الماضية، وذلك مع إعلان البنوك الأمريكية بأنها سوف ترفع الفائدة إلى الضعف أو أكثر، هذا بجانب قيام الكثير من البنوك العربية والأجنبية الأخرى برفع الأسعار خلال التعاملات، و بالرغم من الارتفاعات الكثيرة التي شهدتها تعاملات اليورو خلال الفترة الماضية، إلا أنها تمر خلال الفترة الحالية بانخفاض ولكن بنسب بسيطة جدا .

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري

و قد جاء هذا نتيجة النقص الشديد الذي يعاني منه السوق خلال الفترة الحالية في الدولار الأمريكي، ولجوء الكثير من المستوردين و التجار إلى اليورو باعتباره البديل الأمثل للدولار الأمريكي، و نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها تعاملات الدولار الأمريكي، بجانب الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فقد شهدت أسعار اليورو خلال الفترة الحالية استقرار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري .

أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن هناك الكثير من التوقعات التي تشير إلى أن سعر اليورو سوف يشهد إستقرار خلال تعاملات الفترة القادمة، الجدير بالذكر أن سعر اليورو خلال تعاملات الفترة الحالية قد خالف الكثير من التوقعات .