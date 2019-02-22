سعر اليورو اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

سعر اليورو اليوم

19.89 أقل سعر للبيع : بنك الإئتمان الزراعي 19.87 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.91 جنيه للشراء مقابل 20.05 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.7660 20.0210 البنك-المصري-الخليجي 19.7620 19.9700 البنك-الأهلي 19.7200 19.9210 بنك-البركة 19.6980 20.0100 بنك-الاسكندرية 19.7260 19.8850 البنك-العربي-الافريقي 19.7460 19.9050 البنك-المركزي 19.7360 19.8940 بنك-مصر 19.7460 19.9050 بنك-بلوم-مصر 19.7690 19.9270 كريدي-أجريكول 19.7800 19.9550 بنك-التعمير-والإسكان 19.7570 20.0880 بنك-بيريوس 19.7650 19.9660 بنك-قناة-السويس 19.7540 19.9550 المصرف-المتحد 19.7800 19.9550 البنك-التجاري-الدولي 19.7650 19.9660 المصري-لتنمية-الورادات 19.7430 19.9430 بنك-المشرق 19.7800 19.9550 المصرف-العربي-الدولي 19.7540 19.9550 بنك-الإئتمان-الزراعي 19.6710 19.8990 بنك-سايب 19.7900 20.0400 بنك-عودة 19.7810 19.9660 البنك-الأهلي-اليوناني 19.7460 19.9050

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