سعر اليورو اليوم السبت 23 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ 3 ساعات أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم السبت 23 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 23 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

سعر اليورو اليوم

19.677
أقل سعر للبيع:

المصرف العربي الدولي

19.69
أعلى سعر للشراء:

بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.59 جنيه للشراء مقابل 19.69 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.667019.9230
مصرف-ابو-ظبي19.597019.7110
البنك-المصري-الخليجي19.610019.8270
البنك-الأهلي19.619019.8340
بنك-البركة19.525019.8360
بنك-الاسكندرية19.604019.8330
البنك-العربي-الافريقي19.619019.8340
البنك-المركزي19.623019.7660
بنك-مصر19.619019.8340
بنك-بلوم-مصر19.651019.8450
كريدي-أجريكول19.640019.8340
بنك-التعمير-والإسكان19.604019.8610
بنك-بيريوس19.619019.8340
بنك-قناة-السويس19.618019.8220
المصرف-المتحد19.608019.8220
البنك-التجاري-الدولي19.596019.8110
المصري-لتنمية-الورادات19.555019.7020
بنك-المشرق19.643019.8340
المصرف-العربي-الدولي19.532019.6770
بنك-HSBC19.570019.7100
بنك-سايب19.690022.9500
بنك-عودة19.543019.7020
البنك-الأهلي-اليوناني19.619019.8340

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