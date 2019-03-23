سعر اليورو اليوم السبت 23 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 23 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

سعر اليورو اليوم

19.677 أقل سعر للبيع : المصرف العربي الدولي 19.69 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.59 جنيه للشراء مقابل 19.69 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.6670 19.9230 مصرف-ابو-ظبي 19.5970 19.7110 البنك-المصري-الخليجي 19.6100 19.8270 البنك-الأهلي 19.6190 19.8340 بنك-البركة 19.5250 19.8360 بنك-الاسكندرية 19.6040 19.8330 البنك-العربي-الافريقي 19.6190 19.8340 البنك-المركزي 19.6230 19.7660 بنك-مصر 19.6190 19.8340 بنك-بلوم-مصر 19.6510 19.8450 كريدي-أجريكول 19.6400 19.8340 بنك-التعمير-والإسكان 19.6040 19.8610 بنك-بيريوس 19.6190 19.8340 بنك-قناة-السويس 19.6180 19.8220 المصرف-المتحد 19.6080 19.8220 البنك-التجاري-الدولي 19.5960 19.8110 المصري-لتنمية-الورادات 19.5550 19.7020 بنك-المشرق 19.6430 19.8340 المصرف-العربي-الدولي 19.5320 19.6770 بنك-HSBC 19.5700 19.7100 بنك-سايب 19.6900 22.9500 بنك-عودة 19.5430 19.7020 البنك-الأهلي-اليوناني 19.6190 19.8340

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