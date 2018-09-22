سعر اليورو اليوم السبت 22 سبتمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو الان

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

توقعات أسعار اليورو خلال الأسبوع المقبل

إليكم في السطور التالية توقعات بمستوى أسعار اليورو خلال الإسبوع المقبل، حيث يرى خبراء الاقتصاد، أنه من الملاحظ استمرار هبوط الأسعار منذ الأسبوع الماضي، مؤكدين إنه في حال إغلاق الشمعة الأسبوعية على شكلها الحالي عند 1.2908.

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وبناءًا على هذا فأنه من المرجح استمرار هبوط الأسعار خلال الأسبوع المقبل مع تفاؤل البائعين بإمكانية استمرار دفع الأسعار للهبوط أكثر والوصول بها لنهاية المجال الأفقي الذي يقع بين 1.3020 مع 1.2822 وهي الإشارة الأولى على استهداف الأسعار لهذا المستوى في حال استمرار الهبوط.

أما على المستوى اليومي، فيلاحظ الاتجاه الهابط للأسعار بدليل وصولها لأعلى مستوى في العاشر من سبتمبر الحالي وقمة أدنى في الثامن عشر منه، وينوه خبراء الاقتصاد إلى إشارات على ميل الأسعار للاستمرار بالهبوط هو كسرها لمستوى الدعم الأسبوعي الأول أي هبوطها لما دون 1.2885 .

20.85 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.90 أعلى سعر للشراء: بنك البركة

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21.00 جنيه للشراء مقابل 21.10 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.8780 21.1020 مصرف-ابو-ظبي 20.8510 20.9990 البنك-المصري-الخليجي 20.8440 21.1590 البنك-الأهلي 20.7460 21.0570 بنك-البركة 20.9070 21.2360 بنك-القاهرة 20.8390 21.0510 بنك-الاسكندرية 20.8190 20.9720 البنك-العربي-الافريقي 20.8270 21.1290 البنك-المركزي 21.0130 21.1320 بنك-مصر 20.7570 21.0690 بنك-بلوم-مصر 20.8390 20.9970 كريدي-أجريكول 20.8620 21.1660 بنك-التعمير-والإسكان 20.7160 21.0940 بنك-بيريوس 20.8510 21.1430 بنك-قناة-السويس 20.8390 21.0280 المصرف-المتحد 20.7770 21.1120 البنك-التجاري-الدولي 20.8390 21.1460 المصري-لتنمية-الورادات 20.8510 21.0020 بنك-المشرق 20.8390 21.1520 بنك-HSBC 20.8400 21.1400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7210 20.9190 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.8510 21.0620 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8390 20.9990

مؤشرات عن تراجع ثقة المستثمرين في دول الاتحاد الأوربي في عملة اليورو

شهد سوق المال، اليوم السبت، الموافق 22 سبتمبر، تراجع ملحوظ من قبل ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأظهرت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، تراجع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو حيث تراجعت من مستوى – 1.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي، لتصبح -2.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما كشفت بيانات اقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، أن ثقة المستهلكين تراجعت بمقدار 1 نقطة خلال الشهر الحالي لتصل إلى – 2.8 نقطة، فضلا عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 2.1% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 2.4% في الربع الأول على أساس سنوى، بينما نما بنحو 0.4% على أساس فصلي.

كيف حصد اليورو مكاسب أمام الدولار في تعاملات اليوم

استطاع اليورو حصد مكسب ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 22 سبتمبر، خصوصا في ظل ضعف الورقة الخضراء.

حيث استطاع اليورو جني مكاسب جمة، خصوصا في بريطانيا مع دعم تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وبحلول الساعة 12:57 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.8% ليسجل اليورو 1.1764 دولار.

وكان اليورو سجل 1.177 دولار في وقت سابق وهو المستوى الذي لم يلامسه منذ 9 يوليو الماضي.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتيوصلت لزروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

وشهدت أسعار اليورو في شركات الصرافة و السوق السوداء، اليوم السبت، الموافق 22 سبتمبر، انخفاض قرشان بالمقارنة بأسعار الأمس.

حيث سجلت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم في السوق السوداء نحو 20.88 جنيه مصري للشراء و 21.10 جنيه مصري للبيع .

بينما سجلت أسعار اليورو في البنوك المصرية، اليوم السبت، الموافق 22 سبتمبر، ارتفاعا متوسطًا بلغ نحو 17 قرشًا.

حيث سجلت أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 21.01 جنيه مصري وهو أعلى سعر للشراء و 21.13 جنيه للبيع ، حسب ما حدده البنك المركزي المصري، بينما كان سعر اليورو أمس الأربعاء 20.85 للشراء و 21.09 للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.