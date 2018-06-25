سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء الاثنين 25 يونيو 2018

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لسعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاثنين 25 يونيو 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

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21.01 أقل سعر للبيع : بنك القاهرة 20.84 أعلى سعر للشراء: بنك عودة

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.90 جنيه للشراء مقابل 21.00 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6540 20.9810 مصرف-ابو-ظبي 20.7580 20.9530 البنك-المصري-الخليجي 20.7390 20.9970 البنك-الأهلي 20.6760 20.9210 بنك-البركة 20.6600 20.9850 بنك-القاهرة 20.7460 20.9180 بنك-الاسكندرية 20.7030 20.9480 البنك-العربي-الافريقي 20.7110 20.9570 البنك-المركزي 20.8430 20.9670 بنك-مصر 20.7000 20.8710 بنك-بلوم-مصر 20.7470 20.9300 كريدي-أجريكول 20.7460 20.9410 بنك-التعمير-والإسكان 20.7250 21.0000 بنك-بيريوس 20.7460 20.9920 بنك-قناة-السويس 20.7230 20.9180 المصرف-المتحد 20.5810 21.0040 البنك-التجاري-الدولي 20.7230 20.9680 المصري-لتنمية-الورادات 20.6790 20.9330 بنك-المشرق 20.7460 20.9920 بنك-الاستثمار-العربي 20.7350 20.9240 بنك-HSBC 20.7300 20.9800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6050 20.8950 بنك-سايب 20.7700 20.9400 بنك-عودة 20.7460 20.9920 البنك-الأهلي-اليوناني 20.7470 20.9300 البنك-العربي 20.4000 20.6290

سندات دولية باليورو لأول مرة

وقد قام البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي ولأول مرة بطرح سندات دولية بعملة اليورو في السوق الدولية، وقد نجحت الحكومة المصرية من خلال طرح تلك السندات في الحصول على 2 مليار يورو، وبالتالي فقد خالفت الحكومة المصرية عادتها، حيث كان يتم طرح السندات في السوق الدولية من قبل بالدولار الأمريكي، ولكن تلك المرة جاءت الطلبات باليورو، وقد تمكنت الحكومة المصرية خلال هذا الطرح من تحقيق نجاح عظيم وغير مسبوق، حيث قاربت طلبات الشراء التي تقدم بها العملاء على 8 مليار يورو على الرغم من طرح الحكومة سندات بقيمة 2 مليار يورو.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في مصر

اليورو واحد من العملات الدولية الرئيسية والهامة في مصر، وقد اعتبر التجار والمستوردين اليورو كبديل للدولار، خلال أزمة عدم توافر الدولار في مصر في فترة سابقة، واستخدموه في إستيراد السلع والمنتجات، وكان هذا هو السبب وراء ارتفاع سعر اليورو خلال تعاملات السوق السوداء قبل قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي اتخذه نوفمبر 2016.

وقد أظهرت تعاملات اليورو اليوم استقرار واضح في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء في بداية التعاملات بعد الانخفاض الذي مرّ به خلال تعاملات أمس، ووقت الظهيرة أظهر سعر الشراء لليورو ارتفاع طفيف استقر بعدها لفترة، وكان هذا خلال تعاملات اليوم.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.