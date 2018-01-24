سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2018 في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.
نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.
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21.77
أفضل بنك تشتري منه الآن:
بنك الاسكندرية
21.66
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك بيريوس
اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,68 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .
سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.
- تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|21.6213
|21.8581
|مصرف-ابو-ظبي
|21.5874
|21.8482
|البنك-الأهلي
|21.5754
|21.7881
|بنك-البركة
|21.5356
|21.8753
|بنك-القاهرة
|21.6018
|21.7881
|بنك-الاسكندرية
|21.6248
|21.7881
|البنك-العربي-الافريقي
|21.5754
|21.8236
|البنك-المركزي
|21.6206
|21.7448
|بنك-مصر
|21.6125
|21.7759
|كريدي-أجريكول
|21.5998
|21.8127
|بنك-التعمير-والإسكان
|21.4547
|21.8219
|بنك-بيريوس
|21.6554
|21.8188
|المصرف-المتحد
|21.5398
|21.8563
|البنك-التجاري-الدولي
|21.5754
|21.8112
|البنك-الأهلي-المتحد
|21.6500
|21.8100
|بنك-المشرق
|21.6000
|21.8100
|بنك-الاستثمار-العربي
|21.6100
|21.8000
|بنك-HSBC
|21.5900
|21.8000
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