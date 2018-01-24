سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2018 في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

21.77
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك الاسكندرية

21.66
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك بيريوس

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,68 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية21.621321.8581
مصرف-ابو-ظبي21.587421.8482
البنك-الأهلي21.575421.7881
بنك-البركة21.535621.8753
بنك-القاهرة21.601821.7881
بنك-الاسكندرية21.624821.7881
البنك-العربي-الافريقي21.575421.8236
البنك-المركزي21.620621.7448
بنك-مصر21.612521.7759
كريدي-أجريكول21.599821.8127
بنك-التعمير-والإسكان21.454721.8219
بنك-بيريوس21.655421.8188
المصرف-المتحد21.539821.8563
البنك-التجاري-الدولي21.575421.8112
البنك-الأهلي-المتحد21.650021.8100
بنك-المشرق21.600021.8100
بنك-الاستثمار-العربي21.610021.8000
بنك-HSBC21.590021.8000

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