سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2018 في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

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21.77 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك الاسكندرية 21.66 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك بيريوس

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,68 جنيها للشراء مقابل 21,75 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 21.6213 21.8581 مصرف-ابو-ظبي 21.5874 21.8482 البنك-الأهلي 21.5754 21.7881 بنك-البركة 21.5356 21.8753 بنك-القاهرة 21.6018 21.7881 بنك-الاسكندرية 21.6248 21.7881 البنك-العربي-الافريقي 21.5754 21.8236 البنك-المركزي 21.6206 21.7448 بنك-مصر 21.6125 21.7759 كريدي-أجريكول 21.5998 21.8127 بنك-التعمير-والإسكان 21.4547 21.8219 بنك-بيريوس 21.6554 21.8188 المصرف-المتحد 21.5398 21.8563 البنك-التجاري-الدولي 21.5754 21.8112 البنك-الأهلي-المتحد 21.6500 21.8100 بنك-المشرق 21.6000 21.8100 بنك-الاستثمار-العربي 21.6100 21.8000 بنك-HSBC 21.5900 21.8000

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