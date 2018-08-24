سعر اليورو اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر اليورو اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

 

20.40
أقل سعر للبيع:

بنك الإسكندرية

20.36
أعلى سعر للشراء:

مصر ايران للتنمية

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.35 جنيه للشراء مقابل 20.45 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك-العربي20.400020.6290
مصر-إيران-للتنمية20.158020.3950
مصرف-ابو-ظبي20.201020.3850
البنك-المصري-الخليجي20.174020.3790
البنك-الأهلي20.107020.2940
بنك-البركة20.273020.5910
بنك-القاهرة20.201020.3730
بنك-الاسكندرية20.147020.3190
البنك-العربي-الافريقي20.138020.3390
البنك-المركزي20.192020.3110
بنك-مصر20.122020.2940
بنك-بلوم-مصر20.187020.3730
كريدي-أجريكول20.201020.3730
بنك-التعمير-والإسكان20.113020.5800
بنك-بيريوس20.201020.3730
بنك-قناة-السويس20.187020.3730
المصرف-المتحد20.140020.4340
البنك-التجاري-الدولي20.161020.3620
المصري-لتنمية-الورادات20.327020.4880
بنك-المشرق20.201020.3730
بنك-HSBC20.200020.3800
بنك-الإئتمان-الزراعي20.101020.3190
بنك-سايب20.200020.3700
بنك-عودة20.207020.3730
البنك-الأهلي-اليوناني20.316020.4710

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

    1. ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي.
    2. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.