سعر اليورو اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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20.62 أقل سعر للبيع : بنك التعمير والإسكان 20.35 أعلى سعر للشراء: بنك الاستثمار العربي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.50 جنيه للشراء مقابل 20.60 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3210 20.6020 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.3420 20.5430 البنك-الأهلي 20.2370 20.4420 بنك-البركة 20.2900 20.5920 بنك-القاهرة 20.3280 20.4760 بنك-الاسكندرية 20.3080 20.4560 البنك-العربي-الافريقي 20.3280 20.5280 البنك-المركزي 20.3850 20.5260 بنك-مصر 20.2490 20.4540 بنك-بلوم-مصر 20.3280 20.4920 كريدي-أجريكول 20.3280 20.5340 بنك-التعمير-والإسكان 20.2510 20.6220 بنك-بيريوس 20.3510 20.5340 بنك-قناة-السويس 20.3280 20.5340 المصرف-المتحد 20.3510 20.5340 البنك-التجاري-الدولي 20.3280 20.5340 المصري-لتنمية-الورادات 20.3280 20.4760 بنك-المشرق 20.3280 20.5340 بنك-الاستثمار-العربي 20.3520 20.4920 بنك-HSBC 20.3300 20.5300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2170 20.4490 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3280 20.4760

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.