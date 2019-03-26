سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ ساعة واحدة أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

سعر اليورو اليوم

19.579
أقل سعر للبيع:

بنك الاسكندرية

19.555
أعلى سعر للشراء:

المصري لتنمية الواردات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.59 جنيه للشراء مقابل 19.69 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.456019.7090
مصرف-ابو-ظبي19.512019.6490
البنك-المصري-الخليجي19.462019.6590
البنك-الأهلي19.455019.6380
بنك-البركة19.413019.7220
بنك-الاسكندرية19.424019.6260
البنك-العربي-الافريقي19.455019.6010
البنك-المركزي19.484019.6310
بنك-مصر19.455019.6340
بنك-بلوم-مصر19.455019.6380
كريدي-أجريكول19.467019.6230
بنك-التعمير-والإسكان19.411019.7600
بنك-بيريوس19.467019.6490
بنك-قناة-السويس19.467019.6490
المصرف-المتحد19.455019.6340
البنك-التجاري-الدولي19.433019.6110
المصري-لتنمية-الورادات19.555019.7020
بنك-المشرق19.467019.6490
المصرف-العربي-الدولي19.468019.5990
بنك-HSBC19.470019.6300
بنك-سايب19.460022.9400
بنك-عودة19.431019.7540
البنك-الأهلي-اليوناني19.455019.6010

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