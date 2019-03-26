سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

سعر اليورو اليوم

19.579 أقل سعر للبيع : بنك الاسكندرية 19.555 أعلى سعر للشراء: المصري لتنمية الواردات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.59 جنيه للشراء مقابل 19.69 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4560 19.7090 مصرف-ابو-ظبي 19.5120 19.6490 البنك-المصري-الخليجي 19.4620 19.6590 البنك-الأهلي 19.4550 19.6380 بنك-البركة 19.4130 19.7220 بنك-الاسكندرية 19.4240 19.6260 البنك-العربي-الافريقي 19.4550 19.6010 البنك-المركزي 19.4840 19.6310 بنك-مصر 19.4550 19.6340 بنك-بلوم-مصر 19.4550 19.6380 كريدي-أجريكول 19.4670 19.6230 بنك-التعمير-والإسكان 19.4110 19.7600 بنك-بيريوس 19.4670 19.6490 بنك-قناة-السويس 19.4670 19.6490 المصرف-المتحد 19.4550 19.6340 البنك-التجاري-الدولي 19.4330 19.6110 المصري-لتنمية-الورادات 19.5550 19.7020 بنك-المشرق 19.4670 19.6490 المصرف-العربي-الدولي 19.4680 19.5990 بنك-HSBC 19.4700 19.6300 بنك-سايب 19.4600 22.9400 بنك-عودة 19.4310 19.7540 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4550 19.6010

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