سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ 3 ساعات أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

 

سعر اليورو اليوم

19.89
أقل سعر للبيع:

بنك الإئتمان الزراعي

19.86
أعلى سعر للشراء:

بنك قناة السويس

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.91 جنيه للشراء مقابل 20.05 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.766020.0210
البنك-المصري-الخليجي19.762019.9700
البنك-الأهلي19.720019.9210
بنك-البركة19.698020.0100
بنك-الاسكندرية19.726019.8850
البنك-العربي-الافريقي19.746019.9050
البنك-المركزي19.736019.8940
بنك-مصر19.746019.9050
بنك-بلوم-مصر19.769019.9270
كريدي-أجريكول19.780019.9550
بنك-التعمير-والإسكان19.757020.0880
بنك-بيريوس19.765019.9660
بنك-قناة-السويس19.754019.9550
المصرف-المتحد19.780019.9550
البنك-التجاري-الدولي19.765019.9660
المصري-لتنمية-الورادات19.743019.9430
بنك-المشرق19.780019.9550
المصرف-العربي-الدولي19.754019.9550
بنك-الإئتمان-الزراعي19.671019.8990
بنك-سايب19.790020.0400
بنك-عودة19.781019.9660
البنك-الأهلي-اليوناني19.746019.9050

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