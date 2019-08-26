سعر اليورو اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

Advertisements

سعر اليورو اليوم في مصر، ننشر سعر اليورو اليوم الأثنين 26 أغسطس 2019، تغطية مستمرة ومتابعة دورية لـ سعر اليورو اليوم في مصر مع رصد أي تغيرات تحدث للسعر في جميع البنوك فور حدوثها، من خلال عرض جدول منسق يضم سعر اليورو في جميع البنوك الموجودة في مصر، حيث يمكنك من خلال هذا الجدول معرضة أفضل سعر لشراء اليورو وكذلك أفضل سعر لبيع اليورو مع معرفة سعر اليورو في السوق السوداء يوم بيوم، سعر اليورو اليوم في مصر.

يقدم موقع مصر 365 متابعة لحظية لـ سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، من خلال عرض اخر اسعار اليورو اليوم، ويرتبط سعر اليورو في مصر بسعر العملة الأوروبية الموحدة داخل البورصات العالمية للعملات، ويرتبط سعر اليورو الأوروبي داخل البورصات العالمية بسعر الدولار الأمريكي، وتراجع سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى عند 18.336 جنيه للشراء، 18.476 جنيه للبيع.

Advertisements

اليورو هي العملة الموحدة لكل دول الإتحاد الأوروبي، وهو يعد ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأمريكي ويتم التحكم باليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي الموجود في مقره بفرانكفورت بدولة ألمانيا. ويعد اليورو كذلك العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون.

سعر اليورو اليوم

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365″، ويشهد سعر اليورو الأوروبي استقرار تام منذ شهور على عكس الدولار الأمريكي الذي يترفع ويتراجع كثيراً على مدار العام.

18.47 أقل سعر بيع : البنك الأهلي المصري 18.37 أعلى سعر شراء: بنك قناة السويس

اما عن سعر اليورو اليوم في السوق السوداء فقد سجل سعر اليورو 18.35 جنيه للشراء مقابل 18.45 جنيه للبيع في السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

يجدر هنا الإشارة إلى أن “اليورو”، هو العملة الموحدة لكافة دول الإتحاد الأوروبي، ويعد اليورو بمثابة العملة الثانية على مستوى النظام النقدي العالمي بعد العملة الأمريكية “الدولار”، ويتم التحكم في سعر اليورو الأوروبي من قبل البنك المركزي الأوروبي القائم بفرانكفورت في الدولة الألمانية، وتعد عملة “اليورو”،من العملات الرسمية التي يتم تداولها في تسعة عشر دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28.

Advertisements

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 18.2790 18.6160 البنك-المصري-الخليجي 18.3870 18.5700 البنك-الأهلي 18.3810 18.5540 بنك-البركة 18.3110 18.6070 بنك-الاسكندرية 18.3500 18.5420 البنك-العربي-الافريقي 18.3810 18.5540 البنك-المركزي 18.3810 18.5330 بنك-مصر 18.3810 18.5540 بنك-بلوم-مصر 18.3810 18.5540 كريدي-أجريكول 18.3900 18.5830 بنك-التعمير-والإسكان 18.3310 18.6620 بنك-بيريوس 18.3920 18.5610 المصرف-المتحد 18.3810 18.5540 البنك-التجاري-الدولي 18.3590 18.5310 المصري-لتنمية-الورادات 18.3760 18.5540 بنك-المشرق 18.3920 18.5650 بنك-HSBC 18.4200 18.5600 بنك-عودة 18.3760 18.5540 البنك-الأهلي-اليوناني 18.3760 18.5540

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

اقرأ أيضاً:

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

Advertisements

توقعات سعر اليورو مقابل الجنية المصري

يتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تتعافي العملة المصرية “الجنيه” داخل سوق الصرافة المصري على المدى الطويل، في ظل تحسن أوضاع الاحتياطي النقدي، وتوفر العملات الأجنبية في مصر، ومنها اليورو الأوروبي داخل البنوك المصرية، مما يؤدي إلى وجود حالة من الاستقرار في سعر اليورو الأوروبي في مصر، إلى جانب استقرار سعر صرف العديد من العملات الأجنبية الأخرى.

ويعد ارتباط سعر اليورو خلال التعاملات في البورصات العالمية للعملات، والذي يتم تحديده من خلال سعر الدولار الأمريكي، والذي يرتبط به ارتباط عكسي ، ففي حالة ارتفاع العملة الأمريكية “الدولار”، يتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، خلال تعاملات البورصات العالمية للعملات، ويتراجع أيضا سعر اليورو في مصر حيث أن عملة اليورو مرتبط بسعرها في البورصات العالمية، وفي حالة تراجع الدولار يرتفع سعر اليورو العالمي، وبالتالي يرتفع سعر اليورو في مصر أيضًا.

كما أعلن الخبراء والاقتصاديين عن توقعات بتراجع جديد في سعر الدولار خلال تعاملاته في بورصات العالمية للعملات، بسبب القرارات الصادرة عن المسؤولين في أمريكا التي أدت إلى هز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما ينعكس بشكل إيجابي على سعر الذهب، وعلى سعر اليورو الأوروبي بالبورصات العالمية في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي، حيث أن العلاقة عسكية بين العملة الأمريكية “الدولار”، وبين العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.