سعر اليورو اليوم الأحد 27 يناير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

مثبت منذ 26 دقيقة أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الأحد 27 يناير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 27 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

 

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.40
أقل سعر للبيع:

البنك الاهلي

20.40
أعلى سعر للشراء:

بنك القاهرة

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.42 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.339020.5370
مصرف-ابو-ظبي20.162020.4970
البنك-المصري-الخليجي20.049020.3900
البنك-الأهلي19.986020.3140
بنك-البركة20.238020.5210
بنك-القاهرة20.400020.6110
بنك-الاسكندرية20.291020.4740
البنك-العربي-الافريقي19.986020.3140
البنك-المركزي20.289020.4330
بنك-مصر19.986020.3140
بنك-بلوم-مصر20.156020.4860
كريدي-أجريكول20.065020.3940
بنك-التعمير-والإسكان20.221020.5620
بنك-بيريوس20.172020.4180
بنك-قناة-السويس19.992020.3260
المصرف-المتحد19.986020.3040
البنك-التجاري-الدولي20.054020.3830
المصري-لتنمية-الورادات19.981020.3140
بنك-المشرق20.167020.4970
بنك-HSBC20.270020.4300
بنك-الإئتمان-الزراعي20.079020.4490
البنك-الأهلي-اليوناني20.083020.4170

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.