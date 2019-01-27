سعر اليورو اليوم الأحد 27 يناير 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 27 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.40 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.40 أعلى سعر للشراء: بنك القاهرة

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.42 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3390 20.5370 مصرف-ابو-ظبي 20.1620 20.4970 البنك-المصري-الخليجي 20.0490 20.3900 البنك-الأهلي 19.9860 20.3140 بنك-البركة 20.2380 20.5210 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.2910 20.4740 البنك-العربي-الافريقي 19.9860 20.3140 البنك-المركزي 20.2890 20.4330 بنك-مصر 19.9860 20.3140 بنك-بلوم-مصر 20.1560 20.4860 كريدي-أجريكول 20.0650 20.3940 بنك-التعمير-والإسكان 20.2210 20.5620 بنك-بيريوس 20.1720 20.4180 بنك-قناة-السويس 19.9920 20.3260 المصرف-المتحد 19.9860 20.3040 البنك-التجاري-الدولي 20.0540 20.3830 المصري-لتنمية-الورادات 19.9810 20.3140 بنك-المشرق 20.1670 20.4970 بنك-HSBC 20.2700 20.4300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0790 20.4490 البنك-الأهلي-اليوناني 20.0830 20.4170

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.